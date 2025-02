Il film di Sleeping Dogs si farà: «È stato stancante»

Hollywood continua a inseguire il mondo dei videogiochi, in questo caso recuperando anche dei progetti che stavano per morire come il film di Sleeping Dogs, che ora è ufficialmente in lavorazione.

A confermarlo è IGN US, dopo che nelle ultime ore il nome dell'action game di Square Enix era riemerso relativamente alla sua trasposizione cinematografica.

Sarà Story Kitchen a guidare il progetto, con Square Enix come detentore dei diritti. Lo studio di produzione ha già un’esperienza consolidata nell’adattare videogiochi per il grande e piccolo schermo: tra i suoi lavori figurano i film di Sonic the Hedgehog, la serie animata di Tomb Raider per Netflix e i prossimi adattamenti di Streets of Rage e It Takes Two per Amazon.

Ci sono stati 8 anni di trattative, all'inizio, per dare forma a un film di Sleeping Dogs con protagonsita Donnie Yen. Giusto all'inizio dell'anno era stato lo stesso attore ad annunciare che non c'era più speranza per il film, ma è stato smentito dopo qualche settimana.

Qualche giorno fa l'attore Simu Liu aveva anticipato di voler ottenere i diritti per la lavorazione del film e, a quanto pare, l'operazione è andata a buon fine dopo tutto. Contestualmente, Liu ha anche lanciato l'amo per il futuro del franchise in un post su X:

«Sono così pochi i progetti cinematografici che passano dalla fase di pitch al via libera. Presentare progetti a dirigenti che non capiscono il gioco è stato stancante. L'amore travolgente di tutti per Sleeping Dogs ci ha davvero dato vita! Prima un film, poi un sequel per tutti... questo è sempre stato il sogno.»

Sleeping Dogs, uscito nel 2012, è un action open world che segue le vicende di Wei Shen, un poliziotto sotto copertura infiltrato nelle triadi di Hong Kong. Il gioco è stato apprezzato per il suo sistema di combattimento ispirato ai film di arti marziali, l’ambientazione dettagliata e la sua storia ricca di tensione e colpi di scena.

La stessa produzione che darà vita al film di Sleeping Dogs si occuperà anche di creare un film di Just Cause per altro, come era stato annunciato qualche anno fa.