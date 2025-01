Ricordate il film di Sleeping Dogs? Dopo 8 anni è stato cancellato

Alla fine il film di Sleeping Dogs ha dovuto alzare bandiera bianca: l'adattamento live-action ispirato all'open world pubblicato da Square Enix è stato ufficialmente cancellato.

Dopo l'annuncio arrivato nell'ormai lontano 2017, la produzione era subito apparsa particolarmente problematica, ma la star Donnie Yen — che avrebbe dovuto interpretare il protagonista Wei Shen — continuava a sembrare ottimista nella buona riuscita del progetto.

Ma adesso anche l'attore si è dovuto arrendere: in un'intervista rilasciata a Polygon, la star di film come Ip Man, Rogue One e John Wick 4 ha ammesso di aver provato con tutte le sue forze a far riuscire questo adattamento, ma che ormai è da considerare cancellato a tutti gli effetti.

«Ho impiegato tantissimo tempo e ho lavorato molto con questi produttori, e ho perfino investito parte del mio denaro per ottenere le sceneggiature e parte dei diritti. Ho aspettato per anni. Anni. E vorrei farlo davvero. Ho tutte queste visioni nella mia testa e, sfortunatamente... Non lo so, sapete come funziona Hollywood, giusto? Ho perso tantissimi anni su [questo film]. È stata una sfortuna. Beh, passiamo a cose migliori».

Sembra insomma che Donnie Yen credesse fortemente nella buona riuscita di un film tratto da Sleeping Dogs (che trovate invece su Amazon), ma sfortunatamente pare che la produzione abbia perso totalmente interesse in questo progetto.

C'è da dire che ormai il videogioco pubblicato da Square Enix è diventato un titolo di culto e possiamo presumere che la produzione ritenga troppo rischioso investire in un progetto che, rispetto ad altre IP videoludiche, non ha più un richiamo così forte come poteva averlo in passato.

Magari le cose potrebbero cambiare in futuro, visto che l'attore sembrerebbe comunque interessato a riprendere il progetto con la giusta direzione, ma senza nuovi videogiochi che possano ravvivare l'interesse potrebbe essere un sogno impossibile.

Staremo a vedere che cosa accadrà in futuro, ma per il momento i fan che sognavano ancora in un film live-action di Sleeping Dogs potranno abbandonare ogni speranza.