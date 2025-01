Il film di Sleeping Dogs non è morto, una star Marvel vuole i diritti

I film tratti da videogiochi sono il nuovo trend, tanto che qualcuno ha deciso di rievocare addirittura il film di Sleeping Dogs.

Dopo essere stato definitivamente cancellato giusto qualche settimana fa, dopo anni e anni di lavoro dietro le quinte e conseguente resa dell'attore Donnie Yen, poco fa c'è stato un colpo di scena.

Simu Liu, noto per il suo ruolo in Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli della Marvel, ha rivelato di essere coinvolto nello sviluppo di un adattamento cinematografico di Sleeping Dogs, il cult open-world di United Front Games e Square Enix.

L'attore ha confermato tramite un post su X di essere in contatto con i detentori dei diritti del gioco per portare la storia di Wei Shen sul grande schermo.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

«Sto lavorando con i detentori dei diritti per portare Sleeping Dogs sul grande schermo!»

Sleeping Dogs, uscito nel 2012, è un action game ambientato a Hong Kong che segue le vicende di un poliziotto sotto copertura infiltrato in una triade criminale, con un gameplay che mescola combattimenti marziali, inseguimenti adrenalinici e sparatorie.

Liu, che è stato precedentemente legato al progetto come protagonista, non ha fornito ulteriori dettagli, ma la notizia riaccende le speranze per un film tratto dal gioco, dopo anni di rumor e sviluppi incerti.

È evidente che Hollywood ha visto il potenziale dei film tratti dai videogiochi. Moltissimi attori e grandi nomi sono coinvolti direttamente, come è successo proprio ieri con Elliot Page che ha rivelato di aver ottenuto i diritti per trasporre Beyond: Two Souls al cinema, di cui era protagonsita tra l'altro.

Epoca davvero prolifica per le trasposizioni videoludiche al cinema, in ogni caso. Giusto qualche giorno fa c'è stata la comunicazione della volontà di far rinascere Resident Evil al cinema, mentre Sonic continua a incassare e si lancia verso il preventivato quarto film.