Sonic 4 Il Film sta già per sfrecciare al cinema: ecco la data d'uscita

L'incredibile successo ottenuto da Sonic 3 Il Film, già diventato il secondo film tratto dai videogiochi di maggior successo di sempre — riaccendendo la sfida con Super Mario Bros. dal sapore anni '90 — ha spinto Paramount e SEGA a confermare il prima possibile l'uscita del quarto film.

Dopo che la scena post-credits aveva già di fatto confermato la produzione di un quarto capitolo, lo scorso mese è arrivato l'annuncio ufficiale del quarto film dedicato al leggendario riccio blu, con tanto di anno di uscita al cinema.

Evidentemente la produzione si sente sicurissima di riuscire a produrre un altro film di successo con i tempi giusti, al punto che proprio nelle scorse ore è arrivato perfino l'annuncio della data di uscita nelle sale cinematografiche americane.

Come riportato da Variety, Sonic 4 Il Film è previsto ufficialmente per il 19 marzo 2027: ovviamente non sappiamo ancora con certezza se la data riguarderà anche le sale italiane o se ci saranno rinvii, come già accaduto del resto con il terzo film.

Ricordiamo che il terzo film ha adattato in maniera più che rispettosa l'esordio di Shadow in Sonic Adventure 2 — cosa che ha fatto anche salire alle stelle il prezzo dei videogiochi originali.

La scena post-credits avrebbe già anticipato con buona probabilità quale sarà il prossimo videogioco di Sonic ad essere adattato per il grande schermo, anche se ovviamente non intendiamo spoilerarvi nulla in questa sede.

Per il resto, sappiamo praticamente poco o nulla del quarto film, che in teoria potrebbe anche decidere di cambiare titolo per il territorio italiano, per quanto la cosa ci sembri al momento improbabile.

