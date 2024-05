Just Cause diventerà un film, a sorpresa

La serie di Just Cause è uscita di scena da un bel po', ragion per cui l'annuncio di un film suona abbastanza strano.

La saga (che trovate su Amazon) ha comunque dalla sua un buon numero di fan in tutto il mondo.

Via The Hollywood Reporter, è stato reso noto che l'adattamento di Just Cause per il grande schermo, di cui si era vociferato più volte nel corso degli anni, si sta finalmente muovendo in una direzione precisa.

Universal e 87North (la società cinematografica di Kelly McCormick e David Leitch) hanno reclutato Ángel Manuel Soto di Blue Beetle per dirigere il progetto.

Come sottolineato da THR, i precedenti tentativi di far decollare l'adattamento comprendevano talenti come Brad Peyton (Rampage, Atlas) e Derek Kolstad (lo sceneggiatore del franchise di John Wick), i quali si sono avvicendati prima che i diritti decadessero.

Resta da vedere chi si occuperà della nuova sceneggiatura, ma Ángel Manuel Soto è un buon acquisto per il film, soprattutto se si considera il feeling latino di cui la storia e Rico Rodriguez hanno bisogno.

La performance di Blue Beetle al botteghino non è stata delle migliori, soprattutto perché si è concentrato su un supereroe DC relativamente sconosciuto, ma il film ha funzionato abbastanza bene sia per i critici che per i fan.

Speriamo quindi che sia la scelta del cast che la trama possano rendere il film di Just Cause quantomeno accettabile, sia agli occhi dei fan che di coloro che ci si avvicinano per la prima volta.

Parlando di film tratti dai videogiochi, solo nel 2023 Super Mario Bros. - Il Film e Five Nights at Freddy's hanno incassato rispettivamente oltre 1,4 miliardi di dollari e 290 milioni di dollari al botteghino globale per lo studio.

Così come sappiamo tutti come gli show basati su famosi franchise di videogiochi stiano conquistando la TV, come il recente Fallout.