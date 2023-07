Il "figlio" di God of War rivela i requisiti di sistema

Atlas Fallen, gioco neanche troppo velatamente ispirato a big come God of War e Horizon, si avvicina alla release ufficiale

L'avventura di Kratos e Atreus del 2018 (e che trovate anche su Amazon a prezzo basso) è infatti tra le maggiori fonti di ispirazione del titolo in questione.

Già evidente durante la prima presentazione ufficiale, Atlas Fallen ha tutte le carte in regola per essere un buon "figlio illegittimo" dei giochi sopraccitati.

Nel nostro provato del gioco vi abbiamo raccontato che «da un lato è evidente che Deck13 abbia voluto ispirarsi a grandi produzioni per realizzare meccaniche di combattimento potenzialmente spettacolari – ma la presentazione, l'esplorazione e perfino la stessa esplorazione ci hanno dato la sensazione di rivelarsi troppo ripetitivi fin dai primi istanti.»

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, Focus Entertainment e Deck13 hanno rivelato i requisiti di sistema ufficiali per PC del loro prossimo RPG d'azione fantasy.

Secondo le specifiche Atlas Fallen utilizzerà l'API Vulkan e richiederà 35GB di spazio libero sull'hard disk.

Per il gioco a 1080p/Impostazioni Basse a 30fps, Deck13 suggerisce di utilizzare una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti o una AMD Radeon RX 470.

Per affrontare l'avventura a 1080p/Impostazioni Molto Alte a 60fps, gli sviluppatori consigliano una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti o una AMD Radeon RX 5700.

MINIMI:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

Processore: Intel Core i5-6600K/AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda grafica: 4 GB di VRAM, GTX 1050 Ti/RX 470

Archiviazione: 35 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: 30 FPS in 1920×1080 con l'impostazione "Bassa" (API Vulkan)

CONSIGLIATI:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

Processore: Intel Core i7-9800X/AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda grafica: 8 GB di VRAM, GTX 1070 Ti/RX 5700

Archiviazione: 35 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: 60 FPS in 1920×1080 con l'impostazione "Molto Alta" (API Vulkan)

Da quello che vediamo, sembrano essere requisiti di sistema abbastanza ragionevoli per un gioco di tale caratura. Sarà interessante vedere come il gioco si comporterà su piattaforma PC e se avrà o meno problemi di sorta.

Focus Entertainment rilascerà Atlas Fallen il 10 agosto, disponibile solo su Steam e non su Epic Games Store.

Restando in tema, God of War diventerà una serie TV prodotta da Amazon Prime Video, andando così ad aggiungersi alla mole di progetti pensati per il piccolo schermo.