C’è un Action RPG in arrivo che sembra un mix tra God of War e Horizon

Durante la Opening Night Live della Gamescom 2022 sono stati numerosi i giochi molto attesi dal pubblico che si sono finalmente fatti vedere nella loro forma migliore.

Da Hogwarts Legacy (che trovate anche su Amazon), passando per A Plague Tale: Requiem, Sonic Frontiers, Gotham Knights e Return to Monkey Island, solo per citarne alcuni.

Nel nostro recap pubblicato un paio di giorni fa potete infatti recuperare tutti gli annunci – trailer inclusi – della serata di apertura della fiera di Colonia.

Tra soulslike orientalegganti che fanno il verso a Sekiro, passando per il bizzarro clone di The Last of Us, ecco che è stato annunciato un altro gioco che sembra la fusione ideale tra God of War e Horizon: stiamo parlando di Atlas Fallen.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, Atlas Fallen è descritto come un mondo semi-aperto pieno di antichi misteri e minacce.

La sinossi parla di caccia a mostri leggendari con armi mutaforma, con una campagna che può essere giocata in solitaria o in cooperativa.

Questo Action RPG sarà lanciato con tre opzioni di difficoltà differenti, inclusa una modalità Avventura pensata per i nuovi arrivati che vogliono arrivare alla fine della storia senza troppe difficoltà.

Non si sa molto del protagonista e del mondo di Atlas Fallen, a parte quello che abbiamo visto nel trailer che potete visionare poco sopra.

Atlas Fallen uscirà nel 2023, sebbene al momento manchi una data di uscita maggiormente precisa: vi terremo aggiornati.

Restando in tema giochi di prossima uscita e nuove IP, Forspoken di Square Enix uscirà per PlayStation 5 e PC tramite Steam, Epic Games Store e Microsoft Store il 24 gennaio 2023: guarda il nuovo video.

Ma non solo: nel caso ve lo foste perso, date un’occhiata al riepilogo di tutti i giochi che abbiamo visto al Future Game Show 2022 alla Gamescom, che ha proposto oltre 50 titoli in azione.