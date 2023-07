L'aspirante God of War non subirà più rinvii, è ufficiale

Agosto sarà il momento della grande azione epica a quanto pare perché Atlas Fallen, titolo che ci ha sempre ricordato un po' God of War, è pronto per la sua uscita.

I giocatori PS5, e non solo, avranno quindi la possibilità di rivivere un pizzico delle avventure di Kratos ed Atreus (il cui ultimo episodio potete recuperare su Amazon) in attesa di un eventuale ritorno.

Atlas Fallen si era mostrato quasi un anno fa, durante la Gamescom 2022, mostrando la potenza bruta della sua estetica e un sistema di combattimento decisamente epico.

Eravamo pronti per giocarlo già qualche mese fa ma, a marzo, il team di sviluppo aveva deciso di rinviare la produzione.

«Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare un'esperienza ARPG memorabile in un'ambientazione unica, con un gameplay entusiasmante e la possibilità di giocare in co-op senza soluzione di continuità con un amico», aveva scritto Focus Entertainment in una nota.

Il publisher aveva promesso di tornare all'inizio dell'estate per condividere aggiornamenti sul titolo, tra cui nuovi filmati di gameplay e la prima occhiata al gioco in cooperativa drop-in.

Il filmato, almeno per ora, non è arrivato. Però è stata la data di uscita definitiva perché Atlas Fallen è gold.

Focus Entertainment lo ha annunciato tramite Twitter, confermando l'uscita di Atlas Fallen per il 10 agosto.

Inizialmente previsto per il 16 maggio 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Atlas Fallen ora è pronto e sigillato nella sua versione master gold per l'uscita in piena estate.

Nella nostra anteprima del titolo, vi avevamo detto che «Atlas Fallen ci ha lasciato con più perplessità che certezze: da un lato è evidente che Deck13 abbia voluto ispirarsi a grandi produzioni per realizzare meccaniche di combattimento potenzialmente spettacolari – ma la presentazione, l'esplorazione e perfino la stessa esplorazione ci hanno dato la sensazione di rivelarsi troppo ripetitivi fin dai primi istanti.»

Vedremo come si proporrà il titolo all'uscita. Il quale, per altro, darà il cambio ad un altro titolo estivo che doveva essere pubblicato ma che ha subito un rinvio.