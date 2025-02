Il "figlio" di Fallout gratis su Game Pass il prossimo mese

Marzo 2025 si avvicina, e come di consueto gli utenti Xbox Game Pass iniziano a chiedersi quali saranno i nuovi titoli in arrivo nel catalogo.

Tuttavia, se c’è una tendenza che sembra consolidarsi in questo inizio d’anno, è quella dell’incertezza: molti giochi vengono annunciati o rinviati all’ultimo minuto, rendendo difficile stilare un elenco definitivo.

Al momento, però, l’unico titolo confermato per Game Pass a marzo è Atomfall, il nuovo progetto degli sviluppatori di Sniper Elite (che trovate su Amazon), Rebellion.

Il gioco, come vi anticipai già diverse settimane fa, è atteso per il 27 marzo e promette di essere un’esperienza coinvolgente per gli amanti dei survival con ambientazioni post-apocalittiche (alla Fallout, per capirci).

Se manterrà le aspettative generate dai trailer e dalle anteprime, potrebbe rivelarsi una delle aggiunte più interessanti al servizio di Microsoft.

Oltre a Atomfall, ci sono voci insistenti sull’arrivo di un grande classico: sto parlando di Call of Duty: Modern Warfare 2.

Secondo diverse fonti, il celebre sparatutto di Activision potrebbe fare il suo debutto su Game Pass tra marzo e aprile, segnando un ulteriore passo avanti nella strategia di integrazione del franchise nel servizio dopo l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Purtroppo, non tutte le notizie sono positive. Football Manager 25, inizialmente previsto per marzo, è stato recentemente cancellato, lasciando un vuoto nel calendario delle uscite. Anche Commandos: Origins ha subito un rinvio, passando da marzo ad aprile.

Questi cambi di programma rendono ancora più difficile prevedere cosa arriverà effettivamente nel catalogo il prossimo mese.

Mentre restiamo in attesa di annunci ufficiali, vale la pena ricordare che Microsoft ha ancora alcune sorprese in serbo per febbraio, con una nuova ondata di titoli che dovrebbe essere svelata nei prossimi giorni (dopo la prima di inizio mese).

Speriamo solo che marzo porti con sé qualche annuncio davvero entusiasmante e non solo il solito balletto di titoli in forse.