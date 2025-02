Xbox Game Pass, ecco i primi giochi gratis di febbraio 2025

Xbox Game Pass si prepara a una nuova serie di giochi, visto che sono stati finalmente annunciati i titoli in arrivo a febbraio.

Come confermato dal sito ufficiale di Xbox, è il momento di scoprire le prime novità in arrivo. Di seguito trovate una lista dei titoli in uscita nella prima metà del mese, con le rispettive piattaforme e date.

Giochi in arrivo su Xbox Game Pass a febbraio 2025:

4 febbraio: Far Cry New Dawn

5 febbraio: Another Crab’s Treasure (Standard)

5 febbraio: Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Standard)

5 febbraio: Starfield (Standard)

6 febbraio: Madden NFL 25

13 febbraio: Kingdom Two Crowns (Standard)

18 febbraio: Avowed

Febbraio si prospetta decisamente più interessante rispetto a gennaio, con una serie di titoli che spaziano tra diversi generi e che potrebbero accontentare una vasta platea di giocatori.

Partiamo subito con Far Cry New Dawn il 4 febbraio, che è sempre un piacere per chi ama le ambientazioni open world e le sfide esplosive tipiche della saga. Ma, a mio parere, la vera sorpresa arriva il 5 febbraio, con il trio Another Crab’s Treasure, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes e Starfield.

Qui troviamo una varietà incredibile: il primo è una piccola gemma indie che mescola action e puzzle, mentre Eiyuden Chronicle potrebbe essere un titolo che farà felici gli appassionati di JRPG.

Starfield è poi un colpo grosso, un gioco che ha fatto parlare tanto, e ora arriva su Game Pass per chi non l’ha ancora provato o vuole rientrare nell'universo di Bethesda.

Non possiamo dimenticare Madden NFL 25 il 6 febbraio, un must per gli appassionati di sport e, a seguire, Kingdom Two Crowns il 13 febbraio, che è sempre una scelta solida per chi cerca un buon titolo da giocare in coop o in solitaria.

Infine, Avowed il 18 febbraio è un altro titolo che cattura l'attenzione, specialmente per i fan dei giochi di ruolo ambientati in mondi ricchi di lore.

In generale, febbraio offre un mix ben equilibrato tra giochi più "pesanti" e titoli indie che meritano attenzione. Non mancano i grandi nomi e qualche sorpresa che potrebbe rivelarsi davvero interessante. Insomma, un mese da segnare sul calendario.

Vi consigliamo di continuare a monitorare le app Xbox e Game Pass, e ovviamente anche le pagine di SpazioGames, per scoprire la seconda ondata di giochi, che sarà svelata a metà mese.

