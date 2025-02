Football Manager 25 cancellato: è ufficiale

Alla fine è arrivata la conferma che tanti fan si aspettavano — o che addirittura si auguravano — da molto tempo: Sports Interactive ha ufficialmente cancellato il lancio di Football Manager 25.

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno direttamente sul sito ufficiale dedicato alla saga, spiegando che il team di sviluppo ha deciso di non proseguire con lo sviluppo e concentrarsi direttamente sul lancio della prossima edizione.

Sports Interactive spiega che avrebbe voluto poter annunciare prima tale decisione, ma di averlo potuto fare solo in data odierna a causa di «obblighi nei confronti degli investitori, compreso il rispetto di norme legali e finanziarie», dato che SEGA Sammy Group è un'azienda quotata in borsa.

Una decisione presa per garantire che gli appassionati possano avere un prodotto con la qualità che meritano, dato che gli autori non volevano rilasciare un prodotto incompleto da aggiustare solo successivamente:

«Avremmo potuto scegliere di rilasciare FM25 così com'è ora e aggiustare le cose in futuro, ma non sarebbe stata la soluzione migliore. Non volevamo posticipare l'uscita del gioco oltre marzo, dato che sarebbe stato troppo in là con la stagione calcistica per pretendere poi che la gente acquistasse un altro capitolo più avanti quest'anno. Con la cancellazione, abbiamo modo di assicurarci che il prossimo gioco soddisfi tutte le nostre aspettative e gli standard qualitativi che ci siamo posti. Vi terremo aggiornati sullo stato dei lavori il prima possibile».

Ricordiamo che Football Manager 25 avrebbe dovuto rappresentare una nuova era per il simulatore manageriale, con il passaggio a un nuovo engine e diverse novità interessanti, ma evidentemente ci sarà bisogno di molto più tempo.

Sports Interactive ha già assicurato che provvederà al rimborso di tutto coloro abbiano effettuato i pre-order, mentre gli sviluppatori sono attualmente concentrati sul lancio di Football Manager 26, attualmente ancora senza una finestra o data di uscita.

Purtroppo, il team ha anche ribadito ancora una volta che non ci sarà alcun tipo di aggiornamento del database di Football Manager 2024 (trovate l'edizione console su Amazon), dato che richiederebbe una distribuzione del carico di lavoro che, in questo momento, gli autori non possono proprio permettersi.

Tuttavia, sono attualmente in corso trattative per continuare a rendere giocabile il precedente capitolo su servizi in abbonamento come Xbox Game Pass, così da permettere ai fan di ingannare l'attesa per la nuova edizione.

Personalmente ritengo che questa sia stata la decisione corretta, ma presa con i tempi sbagliati: questa edizione andava cancellata molto prima, così da dare agli sviluppatori il giusto tempo per rilasciare un content update per il precedente capitolo.

La scelta sarebbe stata rispettata e accettata con più fiducia dalla community, mentre adesso Sports Interactive dovrà rimboccarsi le maniche per riconquistare il supporto dei fan.

Per il momento, se proprio non potete fare a mano di tornare a diventare allenatori, vi consigliamo di scaricare aggiornamenti e mod realizzate dalla community per FM 24, a patto ovviamente di giocare su PC.