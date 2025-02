Un classico Call of Duty starebbe per arrivare gratis su Game Pass

Secondo quanto riportato da Xbox Era, Call of Duty: Modern Warfare 2 nella sua versione originale del 2009 potrebbe presto arrivare su Xbox Game Pass.

Non si tratta quindi del reboot del 2022, ma dell’iconico sparatutto uscito su Xbox 360, che ha segnato una generazione di giocatori con la sua campagna mozzafiato e il multiplayer diventato leggenda.

L'arrivo del titolo sarebbe previsto tra marzo e aprile, come riportato anche da GameSpot, anche se non è ancora chiaro se sarà la versione completa del 2009, con multiplayer e modalità Spec Ops, o se si tratterà soltanto della campagna rimasterizzata del 2020, rilasciata su PlayStation 4 e Xbox One senza componenti online.

Quest'ultima versione ha offerto un notevole restyling grafico, con modelli aggiornati e cutscene migliorate, ma ha lasciato l’amaro in bocca ai fan proprio per l’assenza della componente multigiocatore.

Se la notizia venisse confermata, Modern Warfare 2 sarebbe il primo Call of Duty dell’era Xbox 360 a entrare nel catalogo di Game Pass.

Attualmente, gli unici capitoli disponibili nel servizio sono Black Ops 6 (che trovate su Amazon) e Modern Warfare 3 del 2023.

L’eventuale aggiunta del titolo del 2009 potrebbe aprire la strada all’arrivo di altri capitoli storici del franchise, ampliando l’offerta per i nostalgici e per chi non ha mai avuto modo di provare i classici della saga.

L’arrivo di Modern Warfare 2 su Game Pass rappresenterebbe un’operazione nostalgia perfetta per chi vuole rivivere l’epoca d’oro del franchise.

Ma la vera domanda è: Activision avrà davvero intenzione di offrire il multiplayer del 2009, oppure si limiterà alla sola campagna?

Considerando la sua storica riluttanza a riaprire i vecchi server, l’ipotesi più probabile è la seconda. E sarebbe un vero peccato.

Perché Modern Warfare 2 senza multiplayer è come un fucile senza munizioni: bello da vedere, ma senza il suo vero potenziale.