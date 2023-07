Il debutto di Liam Hemsworth in The Witcher Stagione 4 potrebbe tardare

La seconda parte della terza stagione di The Witcher su Netflix è disponibile da ora con Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia per un'ultima volta.

La serie prosegue, tra critiche e non.

Al centro delle discussioni c'è ancora l'ingresso in scena di Liam Hemsworth, pronto a vestire i panni di Geralt, tanto che l'attore non sembra avere intenzione di deludere gli appassionati.

Ora, dopo le prime indiscrezioni su come sarà Hemsworth nel ruolo dello Strigo, arrivano ora brutte notizie sull'uscita della Stagione 4.

Come riportato anche da GamesRadar, infatti, il debutto del "nuovo" Geralt in The Witcher sembra aver avuto il suo primo intoppo: le riprese della quarta stagione sono state sospese.

Questo significa che è probabile che ci siano ritardi significativi prima di vedere la prima apparizione di Liam nei panni di Geralt.

Le riprese del prossimo capitolo dello show Netflix avrebbero dovuto iniziare a settembre 2023 e concludersi a maggio 2024. Tuttavia, secondo Redanian Intelligence, la produzione è stata posticipata a una data ancora ignota del 2024.

Netflix non ha fornito una ragione per questo ritardo, ma è probabile che sia dovuto allo sciopero in corso da parte della SAG-AFTRA, il quale vede gli attori di Hollywood protestare per ottenere migliori retribuzioni e condizioni di lavoro. Vi terremo in ogni caso aggiornati.

Ad ogni modo, non sappiamo ancora come avverrà esattamente la transizione tra i due attori, ma dopo alcuni recenti commenti che parlavano di un multiverso, la curiosità c'è.

