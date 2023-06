The Witcher Stagione 3, qualcuno ha insistito per includere un personaggio dei libri

La terza stagione di The Witcher su Netflix è arrivata poche ore fa, con Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia per l'ultima volta.

La saga (che trovate anche nella serie di videogiochi di CD Projekt, recuperabile su Amazon) continua infatti la sua corsa in live action sul noto catalogo in streaming.

Advertisement

Nonostante Liam Hemsworth non ha intenzione di deludere gli appassionati, al momento è presto per parlarne.

Ora, come riportato anche da GameRant, l'attore che interpreta Ranuncolo ha insistito per includere nella terza stagione un personaggio tratto direttamente dai libri originali di Andrzej Sapkowski.

Attenzione: da ora seguono spoiler sui protagonisti dello show. Proseguite a vostro rischio.

La terza stagione di The Witcher, in particolare, è basata sul secondo romanzo della serie, Il Tempo della Guerra. La storia è in gran parte incentrata su Ciri come personaggio principale, e i produttori hanno promesso che la serie rimarrà fedele ai libri.

Il romanzo si concentra sulla lotta della principessa di Cintran, un titolo azzeccato, visto che il materiale di partenza della nuova stagione di The Witcher è pieno di tragedie e scelte difficili.

Ma il desiderio di Joey Batey di includere un personaggio specifico era più di carattere personale.

«Ho insistito per inserire un personaggio del libro», ha spiegato Batey a GamesRadar in un'intervista. «Ho detto: 'Per favore, includete Vespula, vi prego'».

Vespula, amante di Jaskier, era un personaggio che Batey aveva conosciuto durante l'audizione. «Abbiamo questa scena del libro ed è stato bello potervi tornare e la scena con Vespula è la sequnza con cui ho fatto il provino cinque anni fa. [...] Mi sono sentito molto a mio agio nel personaggio».

Ricordiamo che la prima parte della terza stagione di The Witcher è in onda su Netflix dal 29 giugno. Dopo una piccola pausa, lo show tornerà con la seconda parte, a partire dal 27 luglio.

Ma non solo: Tomek Baginski, intervistato da Metro, ha spiegato la visione di Netflix in merito alla fedeltà ai libri per la Stagione 3 di The Witcher.