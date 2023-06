The Witcher Stagione 3 ha un mostro che è un bel problema per Geralt

La prima parte della terza stagione di The Witcher su Netflix è arrivata pochi giorni fa con Henry Cavill nel ruolo di Geralt per un'ultima volta.

La serie (che trovate anche nella serie di videogiochi CD Projekt RED su Amazon) continua quindi a mostrarci le avventure dello strigo.

Advertisement

In attesa di vedere prossimamente Liam Hemsworth nei panni di Geralt - e l'attore non ha intenzione di deludere i fan - emergono ora dettagli specifici sulla serie.

Come riportato anche da Polygon, nella terza stagione Geralt è chiamato ad affrontare demoni, metaforici e non. Ma nessuno è stato così tremendamente impegnativo come il "mostro di carne".

Attenzione: da ora seguono spoiler sulla terza stagione. Proseguite a vostro rischio.

Il Witcher ha affrontato in vita sua bestie di ogni genere in centinaia di anni, uscendone più o meno indenne. Tuttavia, in questo caso è stato chiamato ad affrontare una massa ingombrante di braccia, a loro volta collegate a una serie di tre teste umane che gemono a ogni colpo inferto.

Il progettista della produzione Andrew Laws ha dichiarato che è "il mostro di carne" è stato il nemico più difficile da creare nella Stagione 3 e forse il mostro più difficile da realizzare della serie stessa.

«All'inizio l'avevamo concepito in modo molto astratto», dice Laws. Il problema era capire la natura del mostro di carne, che secondo Laws è stata oggetto di "discussioni più esoteriche" per arrivare al nocciolo della questione: ha quattro gambe? Due? Si alza in piedi o agita le braccia? Che aspetto ha quando è in stato dormiente o è attivo?

Insomma, di che pasta è fatto il mostro di carne? Si tratta di un processo creativo che, secondo Laws, ha richiesto mesi di lavoro per arrivare a un prodotto finito.

«Abbiamo dovuto gestire il dinamismo tra protesi, concept design delle creature, VFX, e cercare di capire come far evolvere questa cosa e darle un senso», spiega Laws. «Dovevamo anche occuparci delle acrobazie, e questa era una parte importante: il modo in cui volevano gestire i loro movimenti. Per quello in particolare, direi che ci sono voluti mesi».

«C'era sicuramente l'idea di come il mostro si compone, e che forse non è sempre insieme. E che si forma - a seconda del livello di conflitto, si intensifica», spiega Laws.

In definitiva, il progettista ritiene che il mostro di carne sia una creatura che sarebbe potuta nascere solo nella terza stagione, una volta che la troupe ha avuto abbastanza dimestichezza per sviluppare una creatura così affascinante e unica a partire da una descrizione astratta.

Era però assolutamente necessario che lo facessero bene: il mostro di carne non è solo un avversario da battere, ma anche il riflesso del vero male contro cui Geralt e la sua famiglia si stanno scontrando, un orribile esperimento di cui deve venire a capo se vuole salvare Ciri (Freya Allan).

Ricordiamo che la prima parte della terza stagione di The Witcher è in onda su Netflix dal 29 giugno. Dopo una piccola pausa, lo show tornerà con la seconda parte, a partire dal 27 luglio.

Ma non solo: l'attore che interpreta Ranuncolo ha insistito per includere nella terza stagione un personaggio specifico.