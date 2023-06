The Witcher, Liam Hemsworth si sta preparando al debutto

La quarta stagione di The Witcher su Netflix è destinata a un grande cambiamento: Liam Hemsworth prenderà infatti il posto di Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia.

Il protagonista della saga cambierà infatti volto.

Quando la notizia è stata resa nota per la prima volta l'anno scorso, i fan sono stati in gran parte piuttosto scettici riguardo al recasting, soprattutto perché Cavill ha interpretato davvero bene il ruolo di Geralt.

Ciononostante, sembra che Hemsworth non abbia intenzione di deludere gli appassionati e si sia "buttato" nel mondo di The Witcher per prepararsi adeguatamente a ciò che lo attende.

Parlando con GamesRadar (via ComicBook), Joey Batey, interprete di Ranuncolo, ha dichiarato di essere stato in contatto con Hemsworth.

Batey ha dichiarato di non aver dato a Hemsworth alcun consiglio su come dovrebbe affrontare il ruolo di Geralt, ma ha spiegato che il nuovo protagonista dello show si è allenato incessantemente.

Sempre l'attore ha anche detto che Hemsworth ha letto la serie di libri originali e ha parlato con Batey di alcuni dei suoi momenti preferiti dei romanzi.

«Sono stato in contatto con lui. Ci siamo mandati delle eail, ci siamo scambiati le nostre citazioni preferite dai libri e cose del genere», ha dichiarato Batey a proposito delle sue attuali interazioni con Hemsworth.

«Non credo che nessuno di noi sia nella posizione di dare consigli su come interpretare Geralt, ma lui ci si sta buttando a capofitto. Il suo regime di allenamento è folle e sta divorando i libri».

Anche Anya Chalotra, che interpreta Yennefer, ha detto di essere stata brevemente in contatto con Hemsworth e di avergli inviato un messaggio di sostegno.

Dal canto nostro, non vediamo l'ora di vedere Hemsworth in azione, non c'è che dire.

La prima parte della terza stagione di The Witcher andrà in onda su Netflix da oggi, 29 giugno prossimo. Dopo una piccola pausa, lo show tornerà poi con la seconda parte, a partire dal 27 luglio.

Ma non solo, visto che a quanto pare già si parla del prossimo spin-off dedicato alla saga.