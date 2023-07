Liam Hemsworth sarebbe «fantastico» nei panni di Geralt in The Witcher

La seconda parte della terza stagione di The Witcher su Netflix sarà disponibile tra pochi giorni, con Henry Cavill nel ruolo di Geralt per l'ultima volta.

La serie (che trovate anche nella saga di videogiochi su Amazon) si appresta ad andare incontro a un cambiamento a suo modo realmente importante.

Presto sarà infatti Liam Hemsworth a vestire i panni di Geralt, tanto che l'attore non sembra avere intenzione di deludere i fan.

Ora, in attesa di salutare per sempre Cavill dalla serie, arrivano le prime indiscrezioni su come sarà Hemsworth nel ruolo dello Strigo.

Come riportato anche da GamesRadar, infatti, parlando con Express Online Tomek Baginski ha spiegato che l'attore sembra essere a suo agio nei panni di Geralt.

«Una cosa che posso dire è che ho già visto [Liam] con il trucco e il look da Witcher. E ha un aspetto fantastico», ha spiegato Baginski.

E ancora: «La prossima tappa sarà vedere Liam Hemsworth davvero in questo ruolo, gli verrà dato spazio, gli verrà data la sua voce».

«Deve scoprire questo personaggio da solo e, per me, è follemente eccitante. Soprattutto nel mondo dei libri, che permettono questa incertezza. Ci sono così tante angolazioni su così tante storie che accadono nei libri. Quindi sarà una grande scoperta farlo di nuovo».

Hemsworth sostituirà Henry Cavill nel ruolo dopo la fine della terza stagione di The Witcher, che andrà in onda con gli ultimi tre episodi il 27 luglio.

Non sappiamo ancora come avverrà esattamente la transizione, ma dopo alcuni recenti commenti che parlavano di un multiverso, il nostro scrittore ha suggerito una strada diversa per il recasting.

Restando in tema, poche settimane fa l'attore che interpreta Ranuncolo ha insistito per includere nella terza stagione un personaggio specifico.

Ma non solo: nella terza stagione di The Witcher Geralt è chiamato ad affrontare demoni di ogni genere: ce n'è uno in particolare che ha creato non pochi problemi allo Strigo.