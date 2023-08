Il creatore di The Last of Us conferma di stare lavorando a un nuovo gioco

Nonostante al momento non vi sia ancora un titolo ufficiale, sembra proprio che Neil Druckmann - director di The Last of Us, si sta dedicando al suo nuovo progetto.

In molti vorrebbero la produzione del sequel di Part II (lo trovate su Amazon) già in corso.

Di recente sono spuntate nuove indiscrezioni sul possibile sviluppo di The Last of Us Part III: stando agli ultimi rumor, le riprese potrebbero iniziare già da quest'anno.

Ora, come rivelato anche da GameSpot, Neil Druckmann ha confermato il suo coinvolgimento nella scrittura e nella regia di un nuovo gioco non ancora annunciato, come rivelato sul suo profilo Instagram.

La sua biografia sul social network di Meta ora termina con "scrittore/regista di un gioco non annunciato".

Tra le speculazioni sul gioco in arrivo, potenzialmente potrebbe essere The Last of Us Part III ma anche una nuova proprietà intellettuale.

Negli oltre tre anni trascorsi dall'uscita di The Last of Us Part II, Naughty Dog è stata impegnata nel remake del gioco originale e nella serie televisiva di successo.

Tuttavia, lo sviluppo dello spin-off multigiocatore standalone di TLOU è stato riavviato e, al momento in cui scriviamo, le sue sorti sono ignote.

In un'intervista rilasciata all'inizio dell'anno, Druckmann ha dichiarato che a marzo Naughty Dog ha già scelto quale sarà il suo prossimo gioco, ma non ha voluto rivelare di cosa si tratti.

«So che i fan vogliono davvero The Last of Us Part III, ne sento parlare continuamente», ha dichiarato Druckmann a Kinda Funny.

«Tutto quello che posso dire è che siamo già impegnati nel nostro prossimo progetto, la decisione è già stata presa. Non posso dire quale sia».

Alla fine dell'anno scorso, i fan più attenti che stavano giocando al remake di The Last of Us Part I ritenevano di aver trovato nel gioco alcuni artwork che facevano pensare al prossimo progetto dello studio.

I giocatori hanno notato una serie di immagini che ritraggono scene fantasy non presenti nella versione originale: un guerriero che affronta un drago sputafuoco, una creatura simile a un serpente che si avvolge intorno a una luna triangolare e una raffigurazione di una persona non meglio identificata.

Se le indiscrezioni fossero confermate, possiamo solo immaginare la portata del progetto: progetto che, sicuramente, non costerà poco, dato che un documento mal censurato ha infatti svelato le cifre mostruose per lo sviluppo di Part II.

Una piccola anticipazione era arrivata addirittura dallo stesso Neil Druckmann: in occasione del compleanno della serie aveva infatti confermato l'arrivo di nuovi capitoli.

Nel mentre, i fan continuano a confermare il loro apprezzamento per il primo TLOU, recentemente scelto addirittura come miglior gioco di sempre in un sondaggio.