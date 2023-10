Il creatore di Super Smash Bros si prepara ad un nuovo progetto speciale

Come sapete Masahiro Sakurai si è preso una pausa dopo Super Smash Bros. Ultimate, ma con il suo canale YouTube ha continuato a raccontare i videogiochi e la sua visione.

Il capolavoro per Nintendo Switch, che potete recuperare , è stato un grande successo oltre che un finale (almeno per ora) di una saga importante per la Grande N.

Masahiro Sakurai ha spesso parlato del fatto che Smash possa tornare in qualche modo, ma per ora non c'è nessun tipo di progetto all'orizzonte.

E tra un'opinione e l'altra sui franchise che, secondo lui, dovrebbero tornare su Nintendo Switch, oggi Masahiro Sakurai ha annunciato un progetto speciale in arrivo.

Come riporta VGC, infatti, il creatore di Super Smash Bros. ha anticipato un imminente progetto video con un altro canale YouTube.

Sembra che Sakurai collaborerà presto con un altro popolare canale YouTube per concentrarsi su giochi diversi da quelli su cui ha lavorato.

«Sin dal mio debutto su YouTube», dichiara Sakurai tramite i profili del suo canale, «molti di voi hanno espresso interesse nel guardarmi giocare ad altri giochi.»

È noto infatti che Sakurai sia un grande appassionato di videogiochi in generale, con una predilezione per i picchiaduro ovviamente (tra cui Tekken con cui si spera sempre in un nuovo crossover), ed è sempre interessante sentire la sua visione sull'industria.

Per questo siamo curiosi di vedere cosa succedrà con l'altro "noto canale YouTube" con cui Masahiro Sakurai intende collaborare. Chissà che non ne venga fuori una bella serie da vedere.

Il canale di Sakurai è molto interessante perché ci sono spesso retroscena molto importanti sul suo lavoro, come il leggendario prototipo di Super Smash Bros. che non è mai stato mostrato prima di qualche mese fa: lo potete vedere qui.

Una serie che è diventata davvero importante per Nintendo, tanto da meritarsi un museo dedicato.