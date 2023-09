Nintendo ha realizzato un gigantesco museo dedicato a Super Smash Bros.

La serie Super Smash Bros. è diventata nel corso degli anni una delle IP di maggior successo di casa Nintendo, non solo per aver di fatto aiutato a creare il genere dei platform fighter, di cui è ancora oggi il re indiscusso, ma anche per l'incredibile cura riservata alla caratterizzazione dei suoi personaggi.

Con l'ultimo capitolo per Switch si è raggiunto un livello impressionante di personaggi giocabili, che probabilmente non sarà mai eguagliato dai suoi successori (trovate Super Smash Bros. Ultimate su Amazon), diventando a tutti gli effetti una sorta di museo virtuale della storia videoludica.

Gli aggiornamenti ufficiali per l'ultimo capitolo sono ormai terminati da tempo, ma la community competitiva è ancora più attiva che mai: proprio nelle scorse giornate è stato infatti organizzato un torneo ufficiale Nintendo Live a Seattle, riservato ad alcuni dei migliori giocatori al mondo.

E tutti i fan che hanno potuto partecipare all'evento hanno potuto assistere a quello che è diventato una celebrazione della storia Nintendo anche nella vita reale: come riportato da Dexerto, la grande N ha infatti accolto i partecipanti in una hall organizzata come un vero e proprio gigantesco museo a tema Super Smash Bros.

Come potete vedere voi stessi nella clip che abbiamo allegato qui sopra, nella hall sono presenti cimeli appartenenti a tutti i più importanti lottatori di Super Smash Bros: dall'iconico elmo di Captain Falcon, alla Master Sword di Link, il martello di Kirby fino ad arrivare perfino alle pistole utilizzate da Bayonetta.

Nintendo ha voluto celebrare ogni lottatore proponendo un cimelio in scala realistica appartenente a quei personaggi, concludendo il tutto perfino con una ricreazione perfetta del Sandbag, l'iconico sacco da allenamento presente nei giochi.

Sfortunatamente, pare che questo speciale museo sia stato allestito solo in forma temporanea per l'evento e non è chiaro se sarà riproposto all'interno del Nintendo World: sarebbe un vero peccato non permettere a più appassionati di poter vedere questi cimeli dal vivo, dato che la cura realizzata è semplicemente impressionante.

Prima di vedere un nuovo capitolo della serie, sarà probabilmente necessario attendere l'ipotetica "Nintendo Switch 2": da parte sua, il creatore Masahiro Sakurai ha allontanato l'ipotesi di un ritiro e ha ammesso che vorrebbe continuare a lavorare con Nintendo.

Nel frattempo, il director ha allestito un canale YouTube di successo in cui svela non solo diversi segreti e consigli per i nuovi sviluppatori, ma anche diversi retroscena sulle sue produzioni: tra queste non poteva ovviamente mancare la saga di Super Smash Bros, di cui ha perfino svelato il primo (orribile) prototipo.