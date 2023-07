Super Smash Bros, Sakurai parla del ritorno della serie

Super Smash Bros. Ultimate ha concluso un percorso lunghissimo per il franchise di Nintendo, che ha portato Masahiro Sakurai a prendersi una meritata pausa. Ma il franchise potrà mai tornare?

Il capolavoro per Nintendo Switch è stato un grande successo oltre che un finale (almeno per ora) di una saga importante per la Grande N.

Un prodotto che ha una storia particolarissima, perché il prototipo del primo Super Smash Bros. è qualcosa di veramente orribile e di recente è apparso in rete.

Alla fine dei contenuti di Ultimate ci si era già cominciati a chiedere cosa ne sarebbe stato del futuro del franchise, con lo stesso Sakurai a dire la sua.

E non potevano mancare altre riflessioni sul futuro della serie, visto che si sta arrivando anche alla fine del ciclo vitale di Nintendo Switch.

Masahiro Sakurai è tornato a riflettere sul futuro di Super Smash Bros. nel suo vivacissimo canale YouTube (tramite Nintendo Everything), con alcuni nuovi pensieri.

«La domanda è: cosa succede la prossima volta?», esordisce Sakurai nel suo ultimo video, immaginando cosa potrebbe venire dopo Super Smash Bros. Ultimate.

Sakurai ammette che non riesce davvero ad immaginare un nuovo Smash Bros. senza di lui, visto che sarebbe una possibilità per Nintendo: «Mi sento allo stesso modo del presidente Iwata quando abbiamo formato la squadra per Smash Bros. Brawl. Al momento, non abbiamo qualcuno che possa semplicemente prendere le redini...»

Ma il franchise di Smash è davvero troppo forte perché venga abbandonato del tutto. Quindi cosa potrebbe succedere realisticamente?:

«Smash Bros. è un titolo enorme e importante per Nintendo, quindi è giusto presumere che ce ne sarà un altro a un certo punto, ma ci vorrà del lavoro per capire esattamente come farlo accadere. Da parte mia, mi piacerebbe continuare a lavorare con Nintendo come posso.»

Nel frattempo Sakurai ha anche fatto una confessione relativa ad un remake che vorrebbe vedere, che non è una grande sorpresa in effetti.

Di sicuro Super Smash Bros. continua a fare storia dopo tanto tempo, visto che appaiono tanti progetti simili anche lato Marvel.