Leak per il Black Friday di PS5, arrivano tagli di prezzo

Sembra che PS5 sarà, con poca sorpresa, tra le grandi protagoniste del Black Friday del mondo dei videogiochi, stando a un leak che riporta in anticipo le offerte.

La nota giornata dedicata alle super offerte coinvolgerà anche PlayStation che, come riporta il noto leaker Bilbil-kun (lo ricorderete per i leak dei giochi gratis mensili di PS Plus) svelando le offerte.

Sony si starebbe preparando a lanciare una serie di sconti significativi per il Black Friday 2024 in Europa, includendo tagli di prezzo sia per le console PS5 Slim che per il visore PlayStation VR2.

Secondo il leaker, i ribassi saranno validi dal 22 novembre al 12 dicembre, con risparmi fino a €200 euro su alcuni prodotti.

Ecco le offerte previste dal leak, in attesa di conferma da PlayStation:

PS5 Slim – Standard Edition: €474,99 (invece di €549,99)

– Standard Edition: €474,99 (invece di €549,99) PS5 Slim – Digital Edition: €374,99 (invece di €449,99)

– Digital Edition: €374,99 (invece di €449,99) PlayStation VR2 headset : €399,99 (invece di €599,99)

: €399,99 (invece di €599,99) PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain Pack: €399,99 (invece di €649,99)

Questi sconti rappresentano un’occasione unica per chi intende acquistare la nuova versione “slim” della PS5 o immergersi nella realtà virtuale di Sony a un prezzo più accessibile.

Se queste promozioni venissero confermate, e la probabilità è molto alta, si tratterebbe di una maniera ottima per recuperare una PS5 risparmiando qualcosa (insieme ai classici sconti di Amazon), senza passare necessariamente per PS5 Pro.

La console di ultimissima generazione dell'ultima generazione di PlayStation viene infatti proposta a un prezzo altissimo ma, nonostante tutto, sembra essere stata accolta abbastanza bene in termini di vendite.

Aspettiamo ovviamente che PlayStation confermi o meno le offerte del Black Friday per PS5, nella speranza che arrivi anche l'altro annuncio a cui ha accennato poche ore fa l'azienda nipponica.

E se proprio questo Black Friday non vi soddisferà, ricordatevi di tenere a portata di mano le nostre offerte.