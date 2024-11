PlayStation Plus "ricicla" sempre più giochi gratis, i fan insorgono

Sappiamo che PlayStation Plus non è un servizio che i fan hanno sempre accolto con grande gioia, ma ora cominciano a tornare giochi gratis nel catalogo che erano stati rimossi anche solo qualche mese fa.

Il servizio in abbonamento di PlayStation (vi potete abbonare tramite Amazon) ha avuto per tanto tempi i giochi gratis come grande punto di forza, ma da un po' sembra che la community non accetti più di buon grado l'offerta.

Nel catalogo dei giochi gratis di novembre è infatti tornato Grand Theft Auto V che, pur essendo sempre un videogioco del 2013, era stato già inserito e rimosso nella selezione non molto tempo fa.

Cinque mesi fa il gioco era stato rimosso dal catalogo dei giochi gratis, e molti utenti si sono accorti di questa mossa manifestando il proprio malcontento (tramite PlayStation Lifestyle).

«Ma ormai chi non possiede già GTA V?», dichiarano alcuni nel subreddit dedicati ai fan di PlayStation. Anche il fatto che l'azienda ci abbia puntato così tanto è stato oggetto di critiche: «Pubblicizzarlo come una grande novità per PS Plus, quando è già stato proposto almeno tre volte, è assurdo.»

E non è la prima volta che PlayStation Plus riporta in auge giochi precedentemente rimossi. A ottobre, ad esempio, Ghostwire: Tokyo era stato aggiunto alla selezione mensile di PS Plus Essential dopo essere stato disponibile su PS Plus Extra fino a pochi mesi prima.

Se non altri rimangono sempre i giochi gratis classici offerti dalle generazioni precedenti, ma senz'altro c'è bisogno di ridare un po' di lustro a questo servizio in futuro.

Anche perché, con i giochi gratis che ritualmente vengono tolti dal catalogo di PlayStation Plus, è davvero difficile per i giocatori essere entusiasti del servizio in questo momento.

Rimangono comunque i giochi classici gratis di ogni mese, che se non altro riescono a dare soddisfazioni ogni tanto.