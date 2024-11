Black Friday PS5, dove trovare le migliori offerte

Il Black Friday è ormai diventato molto più di un’opportunità per aggiornare elettrodomestici o pensare ai regali di Natale: rappresenta un vero e proprio evento atteso con impazienza dai videogiocatori, un’occasione unica per trovare offerte imperdibili sui migliori articoli da gaming! Quest'anno, grazie agli sconti e alle promozioni straordinarie, è il momento ideale per chi vuole passare alla nuova generazione di console o arricchire il proprio setup di accessori e titoli all’avanguardia. In particolare, le offerte PlayStation 5 per il Black Friday promettono di portare la qualità del gioco a un livello superiore, garantendo un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e accessibile. Che siate alla ricerca di console, cuffie di ultima generazione, controller, o accessori, in questa guida vi proponiamo tutte le migliori offerte PS5 per il Black Friday, per aiutarvi a risparmiare senza rinunciare a nulla. Partiamo subito!

PS5 Pro

Appena arrivata sul mercato, PS5 PRO è già in sconto. Grazie a prestazioni migliorate e una grafica fluida a 60 fps, offre un’esperienza di gioco potente e silenziosa, riducendo leggermente l’ingombro rispetto alla PS5 classica. Anche se il rapporto qualità/prezzo potrebbe sembrare sbilanciato, PS5 PRO rappresenta una scelta solida per chi punta a un gaming di alta qualità e guarda al futuro di PlayStation. Tuttavia, l’assenza del lettore dischi può essere un limite per chi possiede giochi in formato fisico.

Cuffie wireless con microfono PULSE Elite

Immergetevi in un audio realistico con le cuffie PULSE Elite. Grazie ai driver magnetici planari, queste cuffie offrono un suono preciso e avvolgente, supportato dalla connessione wireless PlayStation Link. Ideali per lunghe sessioni di gioco, offrono 30 ore di autonomia e una funzione di ricarica rapida, mentre il microfono retrattile potenziato dall’IA garantisce una comunicazione cristallina.

PlayStation VR2

Se amate la realtà virtuale, PlayStation VR2 è la scelta che fa per voi. Con miglioramenti significativi rispetto al modello precedente, questo visore garantisce un’installazione facile e nuove opzioni di configurazione. Grazie all’eye tracking e ai controller PSVR2 Sense, la qualità grafica è eccezionale, e offre un’esperienza immersiva in giochi come Horizon: Call of the Mountain. Un investimento elevato, ma che promette di rivoluzionare il vostro modo di giocare.

PlayStation Portal

PlayStation Portal è progettata per il gioco remoto e vi consente di accedere ai vostri titoli PS5 ovunque vi troviate. Nonostante il design sia minimal, le funzionalità legate al DualSense e la qualità del display offrono una valida esperienza di gioco. Anche se manca la possibilità di giocare in cloud e alcune funzionalità extra, è perfetta per chi desidera un’alternativa alla TV condivisa.

Controller DualSense

Con il suo feedback aptico e i grilletti adattivi, DualSense porta il coinvolgimento a un altro livello, consentendovi di percepire l’ambiente di gioco e ogni azione in modo realistico. Dotato di microfono integrato, ingresso cuffie e sensori di movimento, è un controller intuitivo e rivoluzionario, ideale per sessioni di gioco immersive.

Astro Bot

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, Astro Bot è un’esperienza unica, dove ogni livello sprizza colore e creatività. Grazie all’uso intelligente del controller DualSense, il gameplay è fluido e coinvolgente. Il titolo di Team Asobi, pur essendo adatto a tutte le età, offre un’avventura di pura gioia per ogni fan di PlayStation.

Approfittate delle offerte PS5 durante il Black Friday e portate a casa l’esperienza di gioco che avete sempre sognato!