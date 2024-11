PS5 Pro, quanto ha venduto al lancio? Non poco

Nella settimana dal 4 al 10 novembre 2024, il lancio di PlayStation 5 Pro ha scosso il mercato giapponese, con 78.086 unità vendute, superando il debutto di PS4 Pro (62.194 unità) e posizionandosi in vetta nella categoria hardware.

La nuova versione potenziata della console Sony (che trovate scontata su Amazon) ha registrato vendite nettamente superiori rispetto a Switch OLED, che ha totalizzato 42.297 unità, mantenendo comunque una forte presenza sul mercato con una base di installato molto alta (oltre 8,1 milioni).

Via ResetEra, anche le altre versioni di Switch continuano a mostrare vendite solide.

Switch Lite ha venduto 16.140 unità, mentre il modello standard di Switch ha aggiunto altre 5.575 unità alla sua impressionante base installata di quasi 20 milioni in Giappone.

Xbox Series X Digital Edition ha venduto 1.505 unità, seguita da vicino da PS5 Digital Edition (1.503 unità) e da Xbox Series S (668 unità), mostrando la persistente ma contenuta presenza delle console Microsoft.

Sul fronte software, Nintendo mantiene il controllo della classifica. Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica per Nintendo Switch (qui la recensione) ha debuttato con 63.441 copie, conquistando il primo posto della settimana.

Super Mario Party Jamboree, uscito a ottobre, si conferma un successo a lungo termine con altre 43.347 copie vendute, per un totale di 409.831.

Tra le novità spicca anche Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven di Square Enix, che aggiunge altre 6.729 copie al suo bottino totale di 91.742.

Anche i classici continuano a vendere bene: Mario Kart 8 Deluxe ha registrato 6.245 nuove copie, portandosi a un incredibile totale di oltre 6 milioni, mentre Minecraft e Animal Crossing: New Horizons rimangono stabilmente in classifica, dimostrando la loro longevità sul mercato giapponese.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, nonostante sia uscito da qualche mese, continua a riscuotere successo con 4.907 copie aggiuntive e un totale che sfiora le 300.000 unità.

Degno di nota anche Slitterhead, l’horror di Bokeh Game Studio per PS5 (recensito qui), che con il suo debutto ha registrato 4.697 copie.

Questa settimana mette in evidenza la solidità del brand Nintendo in Giappone, sia nei giochi nuovi che in quelli di catalogo, e dimostra il potenziale della nuova PS5 Pro per chi cerca un'esperienza premium su console.

Resta da vedere se l’entusiasmo per PS5 Pro si manterrà costante o subirà un calo nelle prossime settimane, mentre Switch continua a dominare la scena con una presenza consolidata e trasversale tra le sue varie versioni (in attesa di Switch 2).