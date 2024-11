PlayStation sta preparando annunci? «Arriva qualcosa di sorprendente»

Potrebbero esserci sorprese misteriose in arrivo per la prossima settimana, a giudicare da un bizzarro post pubblicato su X da un account ufficiale PlayStation.

Il profilo social di PlayStation New Zealand ha infatti condiviso un post decisamente criptico, invitando i fan a restare sintonizzati per la prossima settimana.

Nello specifico, pare che sia in arrivo «qualcosa di sorprendente» per il 21 novembre 2024, anche se non è dato sapere di che cosa si tratti nello specifico.

L'unico indizio che abbiamo è nell'immagine condivisa dal profilo, che trovate al seguente indirizzo, che ci mostra la Sky Tower neozelandese composta dai celebri loghi dei pulsanti PlayStation.

Un annuncio che sembra dunque legato prevalentemente per il pubblico neozelandese, considerato che è stato utilizzato uno dei suoi simboli più celebri, ma comunque in grado di stuzzicare la curiosità dei fan.

Non sembra infatti esserci alcuna uscita particolarmente importante prevista per tale data, il che potrebbe anticipare eventuali annunci in vista a tema PlayStation.

Ovviamente i fan stanno già iniziando a fantasticare di remake e port improbabili, così come di annunci di presentazioni State of Play, ma dato che l'annuncio è arrivato soltanto dall'account neozelandese è probabile che si tratti di qualcosa di meno importante.

In ogni caso, potrebbe valere la pena di tenere gli occhi aperti per la prossima settimana: qualora dovessero effettivamente arrivare sorprese e annunci particolarmente rilevanti, lo saprete come sempre tempestivamente sulle nostre pagine.

Nelle scorse ore era emersa la possibilità di un evento PlayStation a dicembre, anche se secondo le ultime indiscrezioni pare non sia previsto nulla del genere per il prossimo mese. Difficile sia proprio questa la sorpresa della prossima settimana, ma non si sa mai.

In attesa di saperne di più, se volete supportare il nostro lavoro, potete acquistare i vostri prossimi videogiochi PS5 preferiti su Amazon al miglior prezzo.