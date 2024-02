Il nuovo hotfix di Baldur's Gate 3 potrebbe eliminare gli spoiler imprevisti

Baldur's Gate 3 è un gioco imponente in continuo aggiornamento, e il prossimo hotfix di Larian Studios è già in lavorazione in questi giorni.

Sono passati pochi giorni dal lancio dell'hotfix 19, che vi abbiamo riportato su queste pagine, con cui sono stati risolti alcuni dei bug più comuni segnalati dagli utenti: tra questi, Larian segnala di aver sistemato diversi nuovi baci romantici di Lae'zel e Minthara, che potevano non adattarsi correttamente ai personaggi creati dagli utenti (e non solo).

«Il nostro prossimo hotfix è in fase di test finale e puntiamo a rilasciarlo questa settimana», ha detto Larian Studios in un post sui social.

Tra le altre soluzioni, l'hotfix 20 risolve un problema per cui Minthara a volte smetteva di seguire il gruppo nell'Atto 2 e 2.

Il prossimo hotfix aggiusterà quindi la sua sparizione prematura e, si spera, anche al fatto che Minthara riveli in anticipo per errore alcuni dettagli della trama di Baldur's Gate 3.

Da ora in poi ci saranno degli spoiler importanti riguardanti la trama di Baldur's Gate 3.

Perciò, se non avete completato l'avventura di Larian finora, proseguite la lettura dopo l'immagine che segue solo a vostro rischio e pericolo (ma intanto potete spulciare i gadget di Baldur's Gate 3 su Amazon)

Come fa notare VG24/7, alcuni giocatori su Reddit hanno fatto notare che Minthara può avere dei dialoghi in cui si riferisce all'Imperatore, ovvero la vera identità del Custode che accompagna gli eroi all'inizio di Baldur's Gate 3, prima che questi possa rivelarsi come mind flayer. E come Balduran, tra l'altro.

È un problema particolarmente grosso che il dialogo possa innescarsi proprio prima di incontrarlo nel terzo atto del gioco, dato che essenzialmente rovina la rivelazione della sua vera natura semplicemente facendo in modo che Minthara spifferi ciò che dovrebbe dire alla conclusione di quella sequenza di eventi.

Parlando di segreti, per altro, tra i tanti che sono rimasti nascosti c'è un importante dialogo di Astarion, che forse prima o poi verrà sbloccato.