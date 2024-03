Le edizioni fisiche di Baldur's Gate 3 potrebbero includere fino a 4 dischi

Nelle prossime settimane dovrebbero iniziare a essere distribuite le prime ondate delle edizioni fisiche di Baldur's Gate 3, il capolavoro di Larian Studios che ha conquistato meritatamente pubblico e critica.

L'obiettivo del team di sviluppo è quello di rendere giocabile il titolo con la migliore versione disponibile sul mercato, senza obbligare gli utenti ad effettuare alcun tipo di download: proprio come i precedenti episodi della serie (che trovate su Amazon) e come i giochi di una volta, basterebbe dunque inserire i dischi di gioco, installare il tutto e giocare.

Date le dimensioni immense del gioco, si è rivelato però necessario fare non pochi sacrifici, soprattutto per quanto riguarda le versioni Xbox che includeranno almeno 3 dischi. E utilizziamo la parola "almeno" perché il team di sviluppo non è più sicuro che potranno bastare, dopo gli ultimi aggiornamenti di gioco.

Michael Douse, director of publishing di Larian Studios, ha infatti sottolineato che al momento i dischi necessari per la versione Xbox di Baldur's Gate 3 sarebbero aumentati da 3 a 4, anche se il tutto è ancora in evoluzione: il team sta provando infatti a capire se sia possibile distribuire la versione completa senza aver bisogno di un quarto disco.

In un commento rilasciato in seguito alla redazione di Kotaku, Douse ha confermato che su Xbox ci vorranno almeno 3 dischi, ma che alla fine potrebbero esserne necessari 4. «Un problema divertente» da avere, ha aggiunto, ma pur sempre un problema.

Questo perché, come anticipato in precedenza, Larian Studios vuole assicurarsi di includere ogni singolo file di gioco nell'edizione fisica, senza obbligare gli utenti a fare alcun download. Tuttavia, le dimensioni sono aumentate da quando venne fatto l'annuncio ufficiale.

Non dovrebbe invece esserci alcuna novità per quanto riguarda la versione PS5, che continuerà a richiedere "solo" due dischi.

In ogni caso, Baldur's Gate 3 non ha avuto alcun bisogno di edizioni fisiche per vendere come il pane: proprio nelle scorse settimane gli sviluppatori hanno confermato di aver raggiunto oltre 10 milioni di giocatori in meno di un anno.