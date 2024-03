Baldur's Gate 3, l'hotfix #21 introduce "conseguenze" per la romance di Minthara

Da poche ore è stato reso disponibile a sorpresa l'hotfix #21 sulle versioni PC e PS5 di Baldur's Gate 3: proprio come accaduto per il precedente aggiornamento, gli utenti Xbox saranno però costretti ad aspettare ancora un po'.

Larian Studios ha infatti spiegato di aver riscontrato un grave errore che può provocare il crash del gioco su Xbox, motivo per il quale gli sviluppatori hanno preferito attendere di riuscire a risolverlo definitivamente prima di implementare tutte le novità.

Advertisement

I giocatori del terzo capitolo di Baldur's Gate (trovate i primi due episodi su Amazon) su PC e PS5 possono però già scaricare l'aggiornamento, e hanno notato una novità che sta già facendo discutere fortemente la community.

Il team di sviluppo ha infatti deciso di concentrarsi ancora una volta sulla drow Minthara, ribadendo che il suo orientamento non è affatto eroico, ma inteso per playthrough malvage.

Per questo motivo, dopo una scelta fondamentale con il background Oscura Pulsione nell'Atto 3, con l'hotfix #21 Minthara potrebbe addirittura scegliere di chiudere una romance. Ovviamente, di seguito troverete enormi spoiler sul finale di gioco, motivo per il quale vi invitiamo a proseguire la lettura solo se avete già completato l'avventura con questo background unico.

La scena in questione riguarda, come avrete già potuto immaginare, l'incontro finale con il dio malvagio Bhaal: se giocate nei panni dell'Oscura Pulsione, dovrete decidere se abbracciare il vostro destino e accogliere i suoi poteri per dominare e distruggere il mondo, oppure redimervi una volta per tutte e rinunciare ai suoi doni.

Dopo l'ultima hotfix #21, la path di redenzione non sarà affatto accolta con favore da Minthara, che vi criticherà per aver rinunciato ai poteri che vi sarebbero serviti per dominare il mondo insieme e abbandonerà permanentemente la romance, senza che possiate convincerla a ripensarci.

Una scelta che non è stata però accolta con favore dalla community, non solo in quanto paradossalmente può "punire" i giocatori per aver fatto la cosa giusta, ma anche perché non viene considerato coerente con i precedenti comportamenti della drow.

È vero infatti che Minthara è un personaggio pragmatico e che sicuramente non può essere considerata una "eroina", ma è altrettanto vero che lei non vuole seguire alcun dio e crea un legame con il protagonista dopo averle raccontato del suo indottrinamento all'Assoluta per via di Orin, invitandovi a non diventare schiavo di alcuna divinità.

Il fatto che possa scegliere di restare con voi solo dopo che, di fatto, accettate di restare servi di Bhaal è dunque secondo molti fan una contraddizione, soprattutto perché non esiste alcuna possibilità di persuaderla al riguardo.

Ad ogni modo, sembra che queste opzioni di dialoghi siano attualmente buggate (strano che Minthara abbia bug, non è vero? ndr) e, nonostante il suo comportamento faccia capire che la storia tra voi due è finita, in realtà per Baldur's Gate 3 la romance resterebbe comunque attiva, con tanto di possibilità di chiederle dei baci dopo questa discussione imbarazzante.

In ogni caso, dato che probabilmente il tutto sarà fixato con l'ennesima patch, se avete intenzione di fare una run malvagia con l'Oscura Pulsione vi consigliamo di portarla avanti fino in fondo. Oppure scegliere una romance diversa.

L'hotfix #21 mira anche a rimuovere alcuni "spoiler imprevisti" di Minthara, anche se non tutte le opzioni sembrerebbero essere state ancora sistemate: vi lasciamo al changelog completo al seguente indirizzo.

C'è da dire che l'edizione Xbox si sta rivelando più "problematica" del previsto: non solo questi aggiornamenti tarderanno ad arrivare, ma ne è stata rinviata anche l'edizione fisica dedicata.