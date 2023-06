I nuovi Persona non sono esclusive Xbox: c'è la conferma ufficiale

Nonostante l'annuncio ufficiale sia arrivato durante l'evento Xbox Games Showcase e che, di conseguenza, facesse riferimento esclusivamente alle piattaforme di casa Microsoft, Atlus ha chiarito con un comunicato ufficiale che Persona 3 Reload e Persona 5 Tactica non saranno esclusive per la console di casa Microsoft.

Il remake del terzo capitolo e lo spin-off strategico del fortunatissimo quinto episodio (trovate l'edizione Royal su Amazon) usciranno infatti anche su altre piattaforme, fin dal lancio: non sarà dunque, in alcun modo, un'esclusiva Xbox.

Resta il fatto che gli utenti iscritti a Xbox Game Pass potranno giocarci gratis fin dal day-one, come vi avevamo raccontato nella nostra notizia dedicata, ma Atlus ha confermato che entrambe le produzioni saranno disponibili su altre piattaforme (via GamingBolt).

Dopo aver confermato le uscite su Xbox Series X|S, Xbox One e PC, lo studio ha infatti annunciato che Persona 5 Tactica sarà disponibile su PS5, PS4 e Nintendo Switch, mentre Persona 3 Reload uscirà anche su PS5 e PS4. Per il remake del terzo capitolo, insomma, non sembra essere prevista alcuna versione Switch.

Nessuna novità invece per quanto riguarda l'altra sorpresa dell'evento, Metaphor: ReFantazio. A meno che non arrivino ulteriori aggiornamenti, è dunque da considerarsi a tutti gli effetti un'esclusiva Xbox.

Il caso è dunque da considerarsi ufficialmente chiuso, per la gioia dei fan PlayStation e, almeno per quanto riguarda lo spin-off Tactica, per gli utenti Switch. Continueremo a tenervi aggiornati sulle nostre pagine se dovessero arrivare ulteriori novità importanti sullo sviluppo.

Ricordiamo che, nonostante l'annuncio ufficiale sia arrivato durante l'Xbox Games Showcase, Atlus aveva clamorosamente rivelato in anticipo i trailer ufficiali, salvo poi accorgersi dell'errore pochi istanti più tardi.

Nelle scorse ore, la compagnia ha anche svelato i primi dettagli per Persona 3 Reload, anticipando che sarà un remake estremamente fedele al capitolo originale: significa, purtroppo, che non saranno incluse le aggiunte delle versioni FES e Portable.