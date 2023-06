Persona 3 Reload, Atlus ha brutte notizie per i fan storici

L'evento Xbox Games Showcase 2023 ha confermato definitivamente il leak arrivato erroneamente dalla stessa Atlus: Persona 3 Reload è ufficiale e sarà un remake particolarmente fedele del capitolo originale.

Dopo aver già proposto l'edizione Portable su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), i fan potranno dunque riscoprire uno dei capitoli più amati della serie in una nuova veste, adattato appositamente per gli standard di nuova generazione.

Tuttavia, se vi aspettavate di rivedere gli stessi contenuti proposti nell'ultima edizione definitiva anche nel remake, toccherà mettersi il cuore in pace: Atlus ha infatti chiarito in un'intervista a IGN.com che sarà un rifacimento estremamente fedele del capitolo originale.

«Dato che il concept di base del remake di Persona 3 era ricreare proprio il gioco originale, non abbiamo incluso i contenuti di FES e Portable. Volevamo ricreare genuinamente l'esperienza di Persona 3».

Ricordiamo che l'edizione FES aveva introdotto alcuni contenuti aggiuntivi, mentre l'edizione Portable aveva presentato alcune novità di non poco rilievo, inclusa anche l'aggiunta di una protagonista femminile selezionabile.

Sfortunatamente, il producer Ryota Niitsuma sembrerebbe aver confermato che anche questa possibilità di scelta non sarà inclusa in Persona 3 Reload, proprio perché assente dal capitolo originale:

«Abbiamo rifatto essenzialmente tutto dall'inizio, prendendo in considerazione la versione originale di Persona 3. Avremo nuove voci registrate, nuove scene ed eventi. E abbiamo composto anche nuove musiche».

Sfortunatamente, la ventata di novità in arrivo non terrà conto delle aggiunte delle edizioni successive di Persona 3: una decisione che, non dubitiamo, farà discutere molto a lungo gli appassionati.

Ovviamente resta in piedi la possibilità che Atlus possa scegliere di rilasciarli nuovamente sotta forma di contenuti aggiuntivi o magari con una nuova edizione — sulla scia di Persona 5 Royal — ma al momento non è arrivata alcuna conferma in tal senso.

Tuttavia, i giocatori iscritti a Xbox Game Pass potranno provare anche questa nuova edizione gratuitamente al day-one: è stato infatti confermato il suo arrivo sul servizio in abbonamento, insieme a tanti altri giochi.

Ricordiamo che durante Xbox Games Showcase 2023 è stato confermato anche l'arrivo di Persona 5 Tactica, insieme a un nuovo gioco inedito dagli autori della serie: se volete scoprirne di più, trovate tutti i trailer nel nostro recap dedicato.