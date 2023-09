I mech di Armored Core sono arrivati anche su Elden Ring, ovviamente

Elden Ring ha ospitato praticamente qualsiasi cosa grazie alle mod e non poteva mancare Armored Core, visto che gioca in casa una volta tanto.

Il franchise di From Software è infatti tornato recentemente con il sesto capitolo (lo trovate su Amazon ancora in edizione da collezione), e non poteva mancare il crossover definitivo grazie alle mod.

Anche perché il boom di Armored Core VI è dovuto anche ad Elden Ring, e in qualche modo doveva succedere questo strano incontro per mano dei modder.

Cosa succederebbe se un mech di Armored Core piombasse con violenza sull'Interregno? La risposta arriva grazie ad una nuova mod, come riporta PC Gamer.

Il crossover è ad opera di Zullie the Witch che, nel video che trovate qui sotto, spiega come ha dato vita alla strana situazione dell'Interregno:

Sia Elden Ring che Armored Core VI condividono lo stesso motore di sviluppo, pertanto è stato facile poter inserire un mech nell'Interregno.

Purtroppo, almeno per il momento, il mech è al momento solamente stazionario. Non ha animazioni e non è possibile interagire con esso in alcun modo. Tuttavia il risultato generale è senz'altro notevole, nella speranza che i modder possano capire come animare il gigante di metallo al più presto.

Vedremo se Zullie riuscirà ad animare il mech con efficacia, magari creando una boss fight decisamente epica da affrontare per i protagonisti del soulslike di From Software.

Nel frattempo il team di sviluppo sta lavorando ad una soluzione per il bug dei salvataggi di Armored Core VI, che in questi giorni sta dando fastidio ai giocatori PC.

La stessa attenzione che verrà riposta per Elden Ring, che rimane comunque la priorità di From Software e verrà ancora supportato.

E si inizia a parlare di Elden Ring 2, visto che sono emersi degli indizi su un presunto sequel del soulslike dei record di From Software.