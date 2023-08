Il boom di Armored Core VI è dovuto a... Elden Ring, ovviamente

Quando un tuo videogioco ha un grande successo, è lecito aspettarsi che questo possa generare un'onda virtuosa: è anche il caso del successo di Armored Core VI: Fires of Rubicon, che secondo i dati ha avuto un debutto davvero da record su piattaforme come Steam, mettendosi alle spalle qualsiasi altro gioco FromSoftware all'infuori del titanico Elden Ring.

Ed è lo stesso publisher, Bandai Namco, a ritenere che sia stato proprio il successo di Elden Ring a favorire l'ascesa del ritorno di Armored Core. Intervistato dai colleghi di Games Industry, il CEO europeo Arnaud Muller ha dichiarato di vedere questa come una grande opportunità, perché il successo del soulslike GOTY del 2022 può fare bene anche al ritorno di un franchise storico come quello dei mecha, appena rispolverato.

«Si tratta di un'opportunità per noi, per ampliare davvero il pubblico dei giochi Armored Core» ha ragionato il dirigente. «Le mie ambizioni non sono pari con quelle di Elden Ring, ma sono comunque molto più grandi di quelle che avevamo con i precedenti capitoli di Armored Core».

Perché? Il motivo è presto detto:

«Grazie a Elden Ring, FromSoftware è diventata un marchio di qualità, una garanzia, e pertanto le persone noteranno che il Metacritic di questo gioco è grandioso, che è un gioco sfidante ma anche molto soddisfacente, e si diranno 'ok, voglio provarlo!'».

Il successo di Elden Ring ha, insomma, permesso a FromSoftware di assurgere a vero e proprio marchio di qualità: con la conferma arrivata dalle recensioni positive di Armored Core VI (potete comprarlo su Amazon), potrebbero essere molti più che in passato, i giocatori a scoprire di avere un debole per le battaglie feroci tra questi potenti robottoni.

Nella nostra recensione, il critico Marcello Paolillo ha sottolineato come – sebbene la produzione sia più contenuta rispetto al titanico Elden Ring – Fires of Rubicon rappresenti il miglior ritorno possibile per la saga, permettendo sia a neofiti che a fan di lungo corso di sentirsi a casa. E già questo non è affatto poco.