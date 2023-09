Armored Core VI, il bug dei salvataggi verrà risolto presto

Armored Core VI è atterrato finalmente sul mercato ma, come spesso capita alle produzioni recenti, anche il titolo di From Software ha un fastidioso bug relativo ai salvataggi.

Il franchise è tornato dopo tantissimi anni ed ha fatto la gioia di tutti quelli che non vedevano l'ora di rivestire i metallici panni dei mecha di From Software.

Il nuovo Armored Core ha avuto un boom incredibile anche grazie agli ultimi titoli della software house nipponica, come Elden Ring che ha fatto inevitabilmente da traino per il progetto.

E Armored Core VI ha anche una cosa in comune con Dark Souls e Bloodborne, come riportano alcuni fan che si sono accorti degli omaggi.

Stessi fan che nelle ultime settimane hanno iniziato a sviscerare tutti i segreti del titolo, ritrovandosi purtroppo anche a dover sopportare alcuni bug sui salvataggi. Problema che è emerso a quei giocatori che mettono in standby il PC con il gioco ancora in esecuzione.

Problema che è ben noto a From Software, che di recente ha condiviso anche con produzioni come Baldur's Gate 3, e su cui sta lavorando.

Come riporta Eurogamer, infatti, la software house sta già investigando per capire la natura del problema che sta funestando i giocatori PC di Armored Core VI: Fires of Rubicon.

From Software l'ha confermato con un recente tweet, spiegando cosa dovrebbero fare i giocatori nel frattempo per evitare di imbattersi in questo bug:

«Nella versione PC di "Armored Core 6: Fires of Rubicon", c'è un problema che i dati di salvataggio non vengono salvati correttamente in determinate circostanze. Stiamo attualmente indagando sulla causa, ma vi preghiamo di chiudere il gioco prima di mettere il PC in stato di sospensione. Ci scusiamo per eventuali disagi causati ai nostri clienti.»

In attesa di una soluzione finale, quindi, sapete almeno cosa fare.

Per quanto riguarda la difficoltà di Armored Core VI, invece, smettete di distruggere i controller perché non servirà a granché.