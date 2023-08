Elden Ring 2 potrebbe diventare realtà, c'è un indizio

FromSoftware e Bandai Namco si stanno preparando a Shadow of the Erdtree, il primo DLC dedicato a Elden Ring, ma a quanto pare è emersa la prima indiscrezione sul sequel vero e proprio.

Basti pensare che in tempi non sospetti i fan avevano rilasciato una vera e propria espansione non ufficiale gratuita per il gioco, a dimostrazione di quanto il soulslike sia ancora molto seguito.

Come riportato anche su Reddit, sembra che FromSoftware stia guardando al futuro del franchise, visto che Hidetaka Miyazaki potrebbe aver appena implicitamente confermato Elden Ring 2.

Future Press ha appena pubblicato il secondo volume dei "Books of Knowledge" di Elden Ring, che espande la lore con statistiche e approfondimenti su mostri e molto altro.

Secondo quelli che hanno preso il libro, Miyazaki accenna al futuro dell'Interregno e afferma che la Tavola Rotonda è un POI (ossia un punto di interesse) particolarmente importante.

Il collegamento con un eventuale Elden Ring 2 diventa evidente quanto Miyazaki afferma che la sua importanza è stata conservata per «giochi futuri».

Secondo quanto riferito, l'intervista è piuttosto breve e al momento non è stata resa pubblica online; tuttavia, se Miyazaki sta già lasciando trapelare qualche dettaglio su potenziali sequel e su un franchise ampliato, aspettatevi di saperne di più nei prossimi mesi.

Sicuramente, il mondo di gioco di Elden Ring si aprirebbe molto bene a eventuali seguiti, che i fan attendono a braccia aperte (considerando inoltre il successo del gioco, la cosa non stupirebbe più di tanto).

Inoltre, il team dietro l'incredibile mod Elden Ring: The Convergence ha da poco rilasciato un aggiornamento gratuito che contiene ancora più contenuti.