Hideki Kamiya contro i leak di Switch 2: «Siate maledetti»

Nintendo Switch 2 è stata svelata ufficialmente dopo mesi e mesi di rumor, sempre più incessanti e completi, e questa cosa non è decisamente piaciuta a Hideki Kamiya.

L'autore ex-Platinum Games che ha "salutato" Nintendo Switch con Bayonetta 3 (lo trovate su Amazon) si esprime sempre con una certa schiettezza, per usare un eufemismo, e ha voluto dire la sua questa volta sulla pratica di diffusione di informazioni riservate senza consenso, appunto.

In un lungo sfogo suoi suoi profili pubblici (tramite Nintendo Everything), Kamiya ha espresso la sua indignazione verso i leaker con parole decisamente forti.

Kamiya esordisce in modo molto sobrio:

«Spero che tutte le persone che hanno fatto trapelare informazioni su Switch 2, o che hanno aiutato a farlo, siano maledette per il resto della loro vita a tornare a casa con la suola delle scarpe sempre sporca di cacca.»

Effettivamente ci sono tanti utenti a cui non piace vedere leak su leak che durano mesi, ma chissà se tutti augurano la stessa cosa a chi trafuga queste informazioni.

Secondo Kamiya il problema dei leaker è proprio sistemico, come spiega di seguito al suo sobrissimo commento sulla vicenda:

«Questi maledetti leaker si trovano in una posizione di responsabilità, con accesso a informazioni riservate conosciute da pochissimi, ma ciò che fanno non è altro che un'espressione di un desiderio sporco di approvazione, privo di razionalità.»

Inoltre, Kamiya ha sottolineato come l'annuncio di Okami 2, avvenuto ai The Game Awards lo scorso dicembre, sia rimasto segreto fino al momento della rivelazione, sorprendendo i fan in tutto il mondo. Questo risultato, secondo l'autore, dimostra che proteggere i segreti nell'industria videoludica è possibile e che il rispetto per il lavoro degli sviluppatori dovrebbe essere una priorità.

Effettivamente bisogna dire che, rispetto al passato, la rete di leaker affidabili sta diventando sempre più complessa e... affidabile, visto che molte delle informazioni emerse su Nintendo Switch 2 sembrano essere state confermate.