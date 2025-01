Switch 2 e la poca originalità: ai giocatori piace la scelta di Nintendo

L'annuncio di Nintendo Switch 2 è stato accolto molto bene dai videogiocatori, sia per quanto riguarda i numeri, sia per quanto concerne i like di cui sono stati inondati i video sui canali ufficiali di Nintendo.

Certo, la scelta conservativa, enormemente in continuità rispetto alla prima Switch, ci parla di una Nintendo che si prende pochi rischi – ma anche di una strategia che ha molto senso, considerando che Switch è ancora imitatissima e di fatto al momento, per versatilità, continua a incarnare uno dei modi di giocare più apprezzati in tutto il mondo, considerando la sua base installata.

Ma cosa ne pensano i nostri lettori?

Ve lo abbiamo chiesto in un sondaggio flash, per capire quali fossero gli umori della community di SpazioGames. E la reazione è stata molto positiva: Switch 2 vi piace.

Nintendo Switch 2: la reazione dei giocatori

Il risultato del sondaggio ci ha suggerito che la stragrande maggioranza dei nostri lettori è felice della scelta conservativa di Nintendo, anche se per diversi di voi c'era comunque spazio per qualcosa di completamente diverso.

Nello specifico:

Il 58% è felice dell'annuncio di Nintendo e della scelta in continuità ;

dell'annuncio di Nintendo e della ; Il 26% è felice dell'annuncio, ma avrebbe voluto qualcosa di più originale ;

è dell'annuncio, ma avrebbe voluto ; Il 10% non è felice dell'annuncio e avrebbe voluto qualcosa di diverso da Switch 2;

dell'annuncio e avrebbe voluto da Switch 2; Il 6% non è felice perché trova che la continuità abbia senso, ma il design sia da rivedere.

In pratica, se sommiamo il 58% dei soddisfatti e il 6% di chi avrebbe voluto un design diverso ma è felice della continuità, abbiamo un 64% di videogiocatori che sono usciti soddisfatti dalla scelta di continuità. Solo il 10%, invece, si dichiara non felice e chiedeva qualcosa che spezzasse la continuità con Switch 1.

In generale si è detto felice dell'annuncio ben l'84% dei votanti, il che è un dato che dice tanto.

Per sapere di più su cosa ci attenderà con Nintendo Switch 2, non ci rimane che attendere il prossimo 2 aprile, quando avremo il Nintendo Direct dedicato alla prossima console.