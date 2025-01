A sorpresa, il reveal di Switch 2 ha danneggiato Nintendo

Nintendo Switch 2 ha ancora tutto da dimostrare e viene da un pedigree decisamente solido, ma il reveal di qualche ora fa sembra aver creato una reazione negativa sul mercato, che dichiara "deludente" la presentazione.

Il breve trailer di poco meno di due minuti e mezzo ha scatenato un calo del 7,2% nel valore delle azioni di Nintendo, come riporta il Wall Street Journal.

Secondo la pubblicazione, il reveal di Nintendo Switch 2 è stato "deludente" per gli investitori, principalmente per l'assenza di dettagli chiave come una line-up di giochi e una data di lancio precisa. Questa insoddisfazione ha creato il picco del 7,2% di cui sopra, chiudendo la giornata di ieri con un -4,26% per Nintendo.

Probabilmente, gli investitori volevano più dettagli fin da subito relativamente a Nintendo Switch 2, perché dopo il grande successo di Switch (la trovate su Amazon) c'era forse la voglia di capire che direzione vuole prendere la Grande N.

Forse la decisione di mantenere una denominazione simile a quella della console precedente ha sorpreso alcuni, rievocando terribili fantasmi degli errori del passato come Wii U. Spetterà a Nintendo, quindi, dimostrare che quella di Switch 2 sarà una nuova generazione vera e propria, e non un incidente comunicativo come la disastrosa console con il paddone.

Relativamente al valore azionario, va anche sottolineato che quello di Nintendo era aumentato nelle settimane precedenti all'annuncio, alimentato dalle aspettative attorno alla nuova console.

È probabile che il mercato risponda positivamente con l'arrivo di ulteriori dettagli, previsti per i prossimi mesi, visto che lo stesso pubblico ha apprezzato moltissimo il video che invece è diventato popolarissimo in poco tempo.

Nintendo Switch 2 avrà altro da dire il 2 aprile prossimo, quando ci sarà un Direct dedicato con tutte le informazioni necessarie. Nel frattempo, consigliamo agli azionisti di leggere il nostro ultimo SpazioGames Originals per capire cos'è Nintendo Switch 2.