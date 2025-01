Switch 2 sarebbe già stata "svelata" al CES 2025: ecco il presunto mese di lancio

In attesa che Nintendo si decida a mostrare in via ufficiale la sua prossima console, in queste ore si sta tornando fortemente a chiacchierare di Switch 2, che potrebbe essersi finalmente mostrata al pubblico per la prima volta.

Un report di Numerama segnala infatti che al CES 2025 di Las Vegas erano presenti numerose aziende che producono accessori gaming, ma tra questi si è fatta notare in particolar modo Genki, che avrebbe addirittura mostrato un modello provvisorio della nuova console Nintendo.

In un video che sta ormai diventando virale sul web, e che potete visualizzare anche al seguente indirizzo, l'azienda mostra una console più grande delle attuali Nintendo Switch (che trovate invece su Amazon) e con i tanto chiacchierati Joy-Con magnetici.

Per quanto questa non sia la versione definitiva della console, i rappresentanti di Genki hanno anche mostrato numerosi accessori previsti per Switch 2, giurando di esserne realmente in possesso.

Pare inoltre che sia già previsto un mese di lancio ufficiale per l'erede di Nintendo Switch: secondo quanto riportato, dovremmo aspettarci di vederla sul mercato ad aprile 2025.

Da Genki arrivano anche presunte novità sui nuovi Joy-Con, che includerebbero un curioso sensore ottico come nuova feature, insieme a un pulsante "C" di cui però ammettono di non conoscere la reale funzione.

A livello estetico, come avete potuto vedere nel video, Switch 2 sembrerebbe essere estremamente simile alle attuali console ibride: le uniche differenze a livello estetico sembrerebbero essere dimensioni più grandi e un secondo ingresso USB-C, presumibilmente per consentire l'utilizzo di accessori esterni insieme a un caricatore in modalità portatile.

Come sempre non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni, ricordandovi che in ogni caso il reveal di Switch 2 si sta avvicinando.

Sappiamo infatti che il reveal ufficiale arriverà entro la fine dell'anno fiscale: se fosse realmente confermato aprile 2025 come mese di lancio, possiamo ipotizzare che la casa di Kyoto stia già preparando tutto il necessario per il dovuto annuncio.

Proprio nelle scorse ore erano inoltre emersi alcuni presunti dettagli sulla nuova dock e il caricatore, confermando che quelle attuali sono ore caldissime per il futuro delle console Nintendo.

Chi vi scrive si augura, soprattutto alla luce di questi ultimi reveal, che la grande N si decida una volta per tutte a mettere fine a questo silenzio, così da mettere a tacere ogni voce di corridoio.