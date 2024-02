I giochi più scaricati da PlayStation Store a gennaio 2024 sono sempre gli stessi

Il 2024 è iniziato da poco ed è già tempo di fare le prime classifiche, come quella dei giochi più scaricati a gennaio 2024 dal PlayStation Store che sono sempre i soliti due giochi in cima alle classifiche.

Certo non sono ancora usciti molti titoli importanti e l'anno è iniziato da poco, tuttavia è veramente assurdo vedere che, anche alle soglie del 2024 e con un 2023 pieno di titoli straordinari, ci siano sempre i soliti nomi in cima ai giochi più scaricati dal catalogo PlayStation.

Alcuni di questi, per altro, sono gli stessi che abbiamo visto un sacco di volte nel 2023 e che hanno dominato anche alla fine dell'anno.

Come svela il PlayStation Blog, infatti, c'è sempre Grand Theft Auto V in cima alle classifiche, con Call of Duty Modern Warfare 3 e EA Sports FC 24 a variare le altre posizioni nei vari mercati.

Ecco i cinque videogiochi più scaricati su PS5 da PlayStation Store nel mese di gennaio 2024:

Top download PS5 in USA/Canada

Call of Duty Modern Warfare 3 Grand Theft Auto V Madden 24 Tekken 8 NBA 2K24

Top download PS5 in Europa

Grand Theft Auto V EA Sports FC 24 Call of Duty Modern Warfare 3 Hogwarts Legacy Tekken 8

La stoicità di Tekken 8 (lo trovate su Amazon al miglior prezzo), frutto di un grande esordio con DLC già in arrivo, gli ha permesso se non altro di entrare nelle prime cinque posizioni e sfidare videogiochi che vendono tantissimo da anni, ormai.

Ancora più sorprendente, forse, è il fatto che Hogwarts Legacy rimanga sempre così in alto nei giochi più venduti, dopo un intero 2023 in cui il titolo di Warner Bros ha dominato quasi incontrastato.

Sarà curioso vedere se e come queste classifiche cambieranno con l'ormai imminente rivoluzione di Xbox, perché se davvero i giochi Microsoft arriveranno su PS5 ci saranno delle interessanti rivoluzioni.