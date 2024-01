PlayStation Store svela i giochi più scaricati del 2023 e non c'è nessuna sorpresa

Il 2023 si chiude ufficialmente per PS5 e PS4 con la classifica dei giochi più scaricati dal PlayStation Store che, seguendo la tendenza di tutto l'anno, non regalano delle grandi sorprese.

In quella che è stata un'annata straordinaria per la qualità dei videogiochi ce n'è uno che, tra i tanti, ha sconvolto le classifiche su tutte le piattaforme: sì, è proprio Hogwarts Legacy.

Advertisement

Non è l'unico ovviamente, ma con le vendite totali che ha generato sulle varie piattaforme in cui è uscito è stato uno dei pochi titoli a scalzare i soliti EA Sports FC 24 (ex-FIFA) e Call of Duty Modern Warfare 3, che comunque si presentano in maniera massiccia all'interno delle classifiche.

I risultati sono stati comunicati sul PlayStation Blog, che riporta le vendite divise per piattaforma e per mercato.

Ecco i giochi più scaricati su PS5 dal PlayStation Store in Europa:

EA SPORTS FC 24 Hogwarts Legacy Call of Duty: Modern Warfare III Grand Theft Auto V Marvel’s Spider-Man 2 FIFA 23 Baldur’s Gate 3 Diablo IV STAR WARS Jedi: Survivor Assassin’s Creed Mirage

Il successo di Hogwarts Legacy è stato tale da entrare tra il gioco calcistico dell'anno e il Call of Duty dell'anno, che solitamente rimangono solitari nelle prime posizioni insieme a Grand Theft Auto V ogni anno, altro titolo che non accenna a limitare le sue vendite.

Notevole anche la performance di Marvel's Spider-Man 2, va detto, che arrivato alla fine dell'anno è salito rapidamente nella top 10 in ogni caso.

C'è a dire che le vendite in formato fisico di Hogwarts Legacy sono arrivate principalmente da PlayStation 5, con oltre la metà del totale rappresentato. Ma un grande boost l'ha dato anche Nintendo Switch, in terza posizione dopo PlayStation 4.

E se volete godere dell'avventura di Warner Bros sulla vostra console godendovi il tanto amato formato fisico, ovviamente potete trovare Hogwarts Legacy sempre al miglior prezzo su Amazon.