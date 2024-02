Xbox e il futuro: un report svelerebbe i primi giochi in arrivo su PS5 e Switch

Dopo un'intera settimana ricca di rumor e speculazioni — e un caos francamente difficile da decifrare tra i fan — Xbox è finalmente pronta a svelare quale sarà il suo futuro: i boss della divisione gaming di Microsoft ci diranno cosa è previsto esattamente per il futuro in un podcast previsto per il prossimo giovedì sera.

La vicenda è ormai nota: molti report sottolineavano che la casa di Redmond fosse pronta a rinunciare del tutto alle sue esclusive, preparandosi a conquistare anche PS5 e Switch con le sue produzioni first-party: un'ipotesi che però non dovrebbe coinvolgere tutte le esclusive, a giudicare dal dietrofront di alcuni insider.

Il nuovo podcast dovrebbe però confermare che questi piani andranno davvero in porto: a svelarlo è un nuovo report di Tom Warren su The Verge, il primo che aveva svelato questo nuovo cambio di direzione e che, a differenza di altre fonti, aveva descritto una strategia più equilibrata.

L'idea dovrebbe infatti essere quella di portare su altre console produzioni più di nicchia, ma già particolarmente apprezzate dai fan su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon): un'opportunità, insomma, per riuscire a ottenere incassi su quei giochi che vengono acquistati più difficilmente dagli utenti ma di assoluta qualità.

Secondo quanto svelato dal report, le esclusive Xbox dovrebbero diventare multipiattaforma in diverse "ondate": i primi giochi in arrivo su PS5 e Switch dovrebbero essere Hi-Fi Rush e Pentiment, mentre nella seconda wave dovremmo assistere all'esordio multipiattaforma di Sea of Thieves.

Coinvolgerà dunque principalmente sia produzioni uscite da diverso tempo che tutti quei giochi che, probabilmente, senza Game Pass non potevano nemmeno esistere. E non è SpazioGames a dirlo, ma lo stesso director di Pentiment.

Viene anche segnalato che Microsoft sta prendendo in considerazione di estendere il tutto anche ad altre produzioni first-party, ma non è chiaro se l'operazione includerà ogni singolo gioco della compagnia: è possibile dunque che si continuerà a valutare caso per caso, pur allargando la line-up di produzioni multipiattaforma. Per il momento, in ogni caso, Starfield e Indiana Jones sembrerebbero "salvi".

Potremo sapere più precisamente tutti i piani di Xbox per il futuro soltanto durante il podcast, motivo per il quale vi invitiamo a prendere queste indiscrezioni con le dovute precauzioni.

Queste indiscrezioni dovrebbero comunque chiarire che Xbox sta semplicemente cercando di espandere i propri margini di profitto, senza rinunciare a produrre le sue console: lo stesso Phil Spencer aveva già chiarito quest'ultimo punto ai suoi dipendenti.