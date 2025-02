I giocatori sono pessimisti riguardo GTA 6

GTA 6 è senz'altro il gioco più atteso dell'anno, per usare un eufemismo, ma il dubbio che possa venire rinviato al 2026 serpeggia sempre più tra la community.

Il seguito di GTA 5 è avvolto nel mistero da quando è stato mostrato la prima e unica volta, e da allora c'è sempre un grande dubbio riguardo la data di uscita del colosso di Rockstar Games.

L'azienda aveva già specificato che GTA 6 avrebbe mantenuto la promessa di uscire nella parte finale del 2025, la community non è contenta.

Un sondaggio condotto da DualShockers mostra che la maggior parte dei votanti (38%) ritiene più probabile un’uscita nel 2026, un’opinione influenzata dai numerosi rinvii che hanno caratterizzato i precedenti titoli di Rockstar, come il già citato Grand Theft Auto 5 e Red Dead Redemption 2.

Secondo il sondaggio, solo il 30% degli utenti crede che il gioco arriverà davvero nel 2025, mentre il 19% si dice addirittura convinto che GTA 6 non uscirà mai. Questo forse è un po' troppo, ma chi siamo noi per giudicare le opinioni dei videogiocatori.

Questo ha portato anche a una caccia alla data di uscita in qualsiasi luogo, tra cui anche Max Payne 3 che secondo alcuni nasconde proprio la data di uscita di GTA 6.

Va comunque ricordato che la finestra di lancio fissata per l’autunno 2025 riguarda esclusivamente le versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. C'è infatti il mistero nel mistero, perché GTA 6 uscirà chiaramente su PC, ma ancora non sappiamo quando.

C'era stata una possibile fuga di notizie riguardo l'uscita PC, per altro da una fonte attendibile come il CEO di Corsair, ma le dichiarazioni sono state ritrattate molto velocemente poco tempo fa.

In ogni caso i fan stanno attendendo GTA 6 e su questo non c'è dubbio. Nell'attesa, la community si sta organizzando per fare un'ultimo giro sul capolavoro di Rockstar Games.