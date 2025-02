La data di uscita di GTA 6 nascosta in... Max Payne 3?

Con Grand Theft Auto VI atteso per l'autunno 2025, i fan sono in fibrillazione per scoprire la data esatta di lancio.

Rockstar Games e Take-Two Interactive non hanno ancora rivelato nulla di ufficiale, ma una nuova teoria sta facendo il giro della rete.

Un indizio nascosto in Max Payne 3? A quanto pare sarebbe proprio così. Un utente di Reddit (via GamingBible) ha scoperto un possibile indizio nel titolo Rockstar del 2013 (che trovate ancora su Amazon).

In un poster della band fittizia Love Fist, appaiono delle date di tour che sembrano tutt'altro che casuali.

Dando un'occhiata più attenta, infatti, alcune di queste date coincidono perfettamente con i giorni di lancio di vecchi titoli Rockstar:

29 aprile - GTA IV 18 maggio - Red Dead Redemption 17 settembre - GTA V 26 ottobre - Red Dead Redemption 2

Rimane solo un'ultima data ancora senza un riferimento ufficiale: 29 ottobre.

Secondo molti fan, questa potrebbe essere la data scelta per il lancio di GTA VI, visto che rientra perfettamente nella finestra di uscita autunnale.

«Il fatto che tutte queste date combacino è assurdo,» ha scritto un utente su Reddit. Ovviamente, per ora si tratta solo di una teoria non confermata da Rockstar, ma rispetto ad altre ipotesi sembra meno campata in aria.

Se questa teoria si rivelasse vera, saremmo di fronte a uno dei foreshadowing più geniali mai visti nel mondo dei videogiochi. Rockstar potrebbe aver lasciato un indizio dodici anni fa, nascosto in bella vista, aspettando solo che qualcuno lo scoprisse.

Ovviamente, finché non arriva l'annuncio ufficiale, siamo sempre nel campo delle speculazioni—e di teorie strampalate su GTA VI ne abbiamo viste a decine.

Se davvero il gioco uscirà il 29 ottobre 2025, chapeau a Rockstar per aver giocato d’anticipo così a lungo.

Non resta che aspettare nuovi annunci ufficiali. Nel mentre, poche ore fa vi ho fatto scoprire che dal 4 marzo prossimo Grand Theft Auto V per PC riceverà un aggiornamento gratuito che introdurrà funzionalità esclusive delle versioni PS5 e Xbox Series X|S: leggi i dettagli.

Ma non solo: di recente un modder ha rilasciato un nuovo Texture Pack per Grand Theft Auto V, progettato per migliorare le texture delle strade del gioco: scaricalo gratis da qui.