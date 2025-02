GTA 6 conferma la finestra di lancio, ma continua a tacere sulla versione PC

Sembra proprio che Rockstar Games e Take-Two non ne vogliano proprio sapere di annunciare una versione PC di GTA 6, che almeno per il momento continua a essere confermato come un titolo in arrivo esclusivamente sulle console di ultima generazione.

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, il CEO Strauss Zelnick ha confermato che il lancio del sesto capitolo della saga continua a essere previsto per autunno 2025, pur ammettendo che esiste una possibilità che il tutto venga rinviato all'ultimo minuto.

Il CEO in passato aveva anche dichiarato che il PC è importante per Take-Two, ed è proprio per questo motivo che stupisce come non sia stata ancora confermata una versione PC per GTA 6, nemmeno dopo l'ultimo meeting finanziario.

Come segnalato da PC Gamer, il publisher ha infatti confermato che l'attesissimo open world di Rockstar Games sarà disponibile solo su PS5 e Xbox Series X|S, senza nominare neanche minimamente la possibilità di un porting su computer.

Strauss Zelnick ha poi ribadito l'importanza di GTA V per il mercato (lo trovate su Amazon), in particolar modo grazie al successo ottenuto da GTA Online, che anche dopo 10 anni «ha ancora un enorme coinvolgimento».

Ed è proprio per questo motivo che, personalmente, penso che alla fine l'annuncio di GTA 6 per PC sia solo questione di tempo: una larga fetta di appassionati gioca al multiplayer online proprio da computer e ritengo che per Rockstar Games e Take-Two sarebbe folle rinunciare a questo tipo di pubblico.

Tuttavia, l'annuncio vero e proprio — semmai dovesse arrivare — potrebbe emergere solo nel 2026 o addirittura più in là nel tempo, per motivi che ancora sono tutti da chiarire in via ufficiale.

Per il momento, possiamo dire che tutta l'industria videoludica sta attendendo con ansia di scoprire l'effettiva data di lancio ufficiale, che potrebbe scatenare diversi rinvii a ruota libera: anche EA ha ammesso di essere pronta a far slittare il nuovo Battlefield, qualora dovesse essere necessario.