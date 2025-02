Niente da fare, il mistero di GTA 6 su PC continua

Una settimana fa era emersa una dichiarazione del CEO di Corsair, Andy Paul, che lasciava intendere una finestra di uscita per GTA 6 su PC.

Questo ha ovviamente fatto iniziare una serie di speculazioni, anche perché una volta tanto non si trattava di insider o di voci di corridoio, ma di persone che fanno attivamente parte dell'industria.

A rinforzare la dichiarazione originale è stato anche il vicepresidente finanziario di Corsair Gaming, Ronald van Veen, che aveva detto: «Sì, GTA 6 è probabilmente quello di cui tutti parlano. E ne avremo un assaggio, credo, più avanti nel corso dell'anno per console. Ora, a quanto ho capito, uscirà in autunno per console e poi all'inizio del 2026 per PC.»

Questa non era una conferma di nessun tipo, ma la dichiarazione di una persona sicuramente esperta del mercato della componentistica PC. Tuttavia, come spesso capita in questi casi, le dichiarazioni sono state ritrattate.

Un rappresentante dell'azienda ha dichiarato a IGN US che i commenti di Ronald van Veen erano speculazioni e ha confermato che Corsair non ha date di lancio di GTA 6 fornite da Rockstar o Take-Two.

Continua quindi il grande mistero riguardo l'uscita di GTA 6 su PC, che di suo è un sotto-mistero visto che adesso anche Borderlands 4 sembra aver fornito degli indizi sulla release originale dell'attesissimo gioco Rockstar.

C'è da dire che Rockstar ha sempre fatto attendere la community PC, con Grand Theft Auto V che venne lanciato su PC ben 19 mesi dopo il lancio su console nel 2013.

A prescindere da quando uscirà, se uscirà anche su PC presto o meno, il lancio di GTA 6 sarà ancora una volta un grande evento e qualcosa in grado di salvare addirittura il mondo dei videogiochi, secondo qualcuno.

Nel frattempo continuano le teorie e le analisi di ogni tipo, al limite delle teorie del complotto, visto che qualcuno sembra aver scovato la data di uscita di GTA 6 addirittura all'interno di Max Payne 3.