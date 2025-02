I fan si preparano per "un'ultima corsa" prima di GTA 6

Con l'uscita di Grand Theft Auto VI prevista per l'autunno del 2025, l'attesa sta per finire e i fan di tutto il mondo stanno già pianificando come celebrare la notte prima del grande lancio.

Dopo oltre un decennio trascorso nelle strade di Los Santos con GTA V (che trovate su Amazon), molti giocatori stanno organizzando un’ultima corsa nostalgica prima di salutare definitivamente l’amata città virtuale.

Sull'account X GTA 6 Unlimited, un post recente recita: "La notte prima del rilascio di GTA VI. Un'ultima corsa", accompagnato dalla mappa di un percorso che attraverserà l'intera mappa di GTA V, dalle strade della città fino alle polverose vie di Sandy Shores (via GamingBible).

L'iniziativa ha già raccolto un enorme entusiasmo tra i fan, con molti giocatori che immaginano server pieni di auto in viaggio per il tour d’addio.

«Sarebbe epico se tutti i server partecipassero a un’ultima corsa di gruppo,» ha commentato un utente. Un altro ha aggiunto: «Guidare questo percorso con gli amici un'ultima volta sarà davvero emozionante.»

Il viaggio durerà circa dieci minuti, ma per molti sarà un momento carico di nostalgia.

Accendere Non-Stop Pop alla radio, scegliere l’auto preferita e schiacciare l’acceleratore sarà il modo perfetto per chiudere un'era.

«Questa è la corsa di cui parleremo per anni,» ha scritto un utente di nome Hazir. Ma niente tristezza: con GTA VI in arrivo il giorno dopo, l’emozione di esplorare un nuovo mondo targato Rockstar sarà più forte che mai.

Restando in tema, avete letto che la data di uscita di GTA VI sarebbe nascosta nientemeno che in... Max Payne 3?

Ma non solo: pochi giorni fa vi ho fatto scoprire che dal 4 marzo prossimo Grand Theft Auto V per PC riceverà un aggiornamento gratuito che introdurrà funzionalità esclusive delle versioni PS5 e Xbox Series X|S: leggi tutti i dettagli.