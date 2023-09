I fan stanno cancellando PS Plus per protesta contro l'aumento dei prezzi

Non era affatto difficile prevedere che l'imminente aumento di prezzi di PlayStation Plus avrebbe creato non poche discussioni, ma stando ai commenti online la community sembrerebbe aver deciso in maniera unanime che questi aumenti avrebbero rappresentato la cosiddetta "ultima goccia" per diversi fan.

Prima di capire che cosa è successo, facciamo ordine: nello stesso post in cui Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis in arrivo su PS Plus Essential, è stato annunciato a sorpresa anche un rincaro per gli abbonamenti annuali.

Un aumento che per Essential non appare così caro, ad onor del vero, ma che per Extra e Premium è decisamente molto più pesante, portando a cifre annuali incrementate dai 26 ai 32 euro.

Insomma, se per PS Plus Essential basterebbe una gift card da 75 euro (la trovate su Amazon), su cui resterebbero comunque 3 euro per ulteriori acquisti, su Extra e Premium la spesa diventa di circa 126 e 152 euro.

Eccessiva la cifra richiesta secondo molti fan che, dopo aver protestato con veemenza, adesso hanno deciso di passare dalle parole ai fatti: come riportato da ComicBook, si stanno infatti moltiplicando le segnalazioni di utenti che hanno deciso di cancellare con effetto immediato l'abbonamento — o quantomeno di retrocedere a Essential, in caso di necessità per il multiplayer online.

Una situazione diventata così incontrollabile che sul forum Reddit dedicato a PlayStation Plus il thread più popolare del momento è... un tutorial su come cancellare PlayStation Plus.

Resterà ovviamente da capire quale sarà l'effetto a lungo termine: considerando che molti utenti resteranno tecnicamente iscritti a causa di un abbonamento annuale già sottoscritto, eventuali ripercussioni potrebbero essere avvertite soltanto tra diversi mesi.

Gli investitori sembrano essere soddisfatti della decisione di Sony — e come dargli torto, dal loro punto di vista — ma è chiaro che si tratta di incassi a breve termine: Sony dovrà dimostrare di poter davvero convincere che PlayStation Plus, sia Essential che Extra e Premium, siano davvero "essenziali", se potete concederci il gioco di parole.

E dopo l'ultimo rincaro di prezzi, i fan non sembrano esserne più così convinti. Ma come spesso accade, sarà solo il mercato a stabilire se la mossa di Sony sia quella giusta.