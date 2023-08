PlayStation Plus: ecco i giochi gratis di settembre 2023

Con puntualità, nel corso del pomeriggio odierno Sony ha comunicato quelli che sono i giochi inclusi in PlayStation Plus per il mese di settembre 2023, riservati agli abbonati di tutti i livelli (da Essential in su, insomma).

I titoli previsti per il mese entrante, che saranno disponibili nei prossimi giorni, sono:

Saints Row (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Black Desert: Traveler Edition (PS4)

(PS4) Generation Zero (PS4)

Your PlayStation Plus Monthly Games for September are:



➕ Saints Row

➕ Black Desert - Traveler Edition

➕ Generation Zero



Full details: https://t.co/63WlqLS81A pic.twitter.com/MWkp0idAaG — PlayStation (@PlayStation) August 30, 2023

Confermato quindi il leak di qualche giorno fa, che aveva anticipato l'arrivo di Saints Row a guidare la line-up, essendo l'unico titolo per PS5 del trittico proposto per settembre.

Il gioco, purtroppo, non si è rivelato poi all'altezza delle aspettative, essendo un reboot abbastanza dimenticabile, come vi raccontammo nella recensione, dove ottenne una valutazione di 7/10 dal nostro Nicolò Bicego. Tuttavia, se siete abbonati ora potete testarlo direttamente controller alla mano, per farvi una vostra idea.

Vi ricordiamo che i titoli mensili del livello Essential devono essere riscattati e associati al vostro profilo, come se li acquistaste (ma a zero euro, in quanto abbonati).

In questo modo, potrete scaricarli e giocarci – e rimarranno associati al vostro account anche qualora doveste decidere di non rinnovare l'abbonamento. In quel caso, non potreste più eseguirli, ma riattivando PS Plus potreste riprendere a giocarci. Senza riscattarli, invece, i giochi sarebbero persi una volta sostituiti da quelli del mese successivo.

Per tutti gli approfondimenti relativi a PlayStation Plus vi raccomandiamo la nostra guida. Sulla nostra testata trovate anche delle ricche guide dedicate ai giochi inclusi in PlayStation Plus Extra – il livello intermedio, che aggiunge ai benefici di Essential una libreria on demand – e ai giochi inclusi in PlayStation Plus Premium – il livello massimo, che aggiunge anche dei giochi classici e la possibilità di fruirne alcuni tramite cloud.

