PlayStation Plus, i fan sono infuriati per i prezzi aumentati

I fan che vorranno continuare a utilizzare PlayStation Plus dopo il loro prossimo rinnovo annuale dovranno necessariamente prepararsi a controllare per bene il proprio portafogli: come vi abbiamo segnalato nella nostra notizia dedicata, Sony ha infatti annunciato un improvviso aumento di prezzo degli abbonamenti.

Una decisione che Sony ha giustificato con la volontà di «continuare a portare contenuti di alta qualità e valore» su un servizio che, va detto, con la sua nuova formula ha faticato non poco nel conquistare la fiducia dei suoi utenti.

L'aumento di prezzo è particolarmente significativo: se per Essential appare in fondo quasi accettabile, passando dagli attuali 60 euro annuali a 72 — solo 1 euro in più al mese, in sostanza — quelli Extra e Premium appaiono decisamente eccessivi, dato che c'è un rincaro annuale dai 26 ai 32 euro.

Nonostante Sony abbia già garantito che l'aumento sarà valido solo per chi acquisterà abbonamenti dal 6 settembre (e potete quindi approfittarne con gift card dedicate su Amazon, finché siete in tempo), i fan non sono rimasti affatto convinti dalle spiegazioni e hanno iniziato a manifestare tutta la loro frustrazione.

DualShockers segnala infatti che sia il blog ufficiale PlayStation che i social media, come X e Reddit, sono già stati presi d'assalto da fan infuriati per una decisione difficile da giustificare.

E secondo molti fan, la scelta di proporre «contenuti di alta qualità» mal si sposa con la scelta di proporre due giochi mensili che non hanno nemmeno raggiunto il 70 su Metacritic, uno dei quali non ottiene neanche la sufficienza.

Dando una rapida occhiata ai commenti del PS Blog e ai diversi post pubblicati sui social è davvero difficile riuscire a trovare fan che difendano l'aumento di prezzi di PlayStation Plus: molti fan hanno già annunciato l'intenzione di cancellare la loro iscrizione al servizio o di passare al solo Essential, ma unicamente perché è ancora obbligatorio per il multiplayer online.

La proposta di giochi "gratis", insomma, non giustificherebbe l'attuale aumento di prezzo ed appare evidente che i giocatori comincino a guardare ai propri risparmi.

È possibile che PlayStation Plus abbia deciso di muoversi in tale direzione dopo l'aumento di prezzo del rivale Xbox Game Pass, ma c'è da dire che almeno in quel caso tutti i giochi degli Xbox Game Studios arrivano immediatamente sul servizio al day one e che la proposta, secondo molti appassionati, rende comunque il prezzo accettabile. I giochi gratis al day one di PlayStation Plus, invece, si contano sulle dita di una mano.

Non sembra esserci affatto la stessa opinione nei confronti del servizio su PlayStation e, considerati i tempi stretti, è improbabile che possa esserci un ripensamento da parte di Sony: PS Plus dovrà dunque impegnarsi a fondo per far cambiare idea ai fan delusi. Vedremo con i primi risultati finanziari se questa mossa avrà effettivamente ottenuto gli effetti sperati.